Dühkitörés a rendelőben: vádat emeltek az orvost fenyegető férfi ellen

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki agresszívan viselkedett az őt ellátó orvossal Szegeden. Az eset 2025 tavaszán történt, amikor a férfivel szemben szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök, és emiatt orvosi vizsgálatra volt szükség.

Életveszélyesen fenyegette orvosát egy férfi. Fotó: Shutterstock

A vizsgálat közben a vádlott többször életveszélyesen megfenyegette az orvost, ezzel akadályozva őt a munkavégzésben. A férfi letartóztatásban van, és korábban már volt büntetve.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja a férfit. A vádirat szerint, ha a vádlott beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, akkor az ügyészség egy év börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd ítéletet.