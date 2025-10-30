október 30., csütörtök

Fenyegetés

48 perce

Dühkitörés a rendelőben: vádat emeltek az orvost fenyegető férfi ellen

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#rendőr#életveszélyes#Szegedi Járásbíróság

Egy férfi egy orvosi vizsgálat közben fenyegette meg az őt ellátó orvost Szegeden, az ügyészség most börtönbüntetést indítványoz ellene.

Delmagyar.hu
Dühkitörés a rendelőben: vádat emeltek az orvost fenyegető férfi ellen

Fotó: Halfpoint

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki agresszívan viselkedett az őt ellátó orvossal Szegeden. Az eset 2025 tavaszán történt, amikor a férfivel szemben szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök, és emiatt orvosi vizsgálatra volt szükség.

Violence,Against,Health,Workers.,Patient,Is,Aggressive,,Have,Conflict,With
Életveszélyesen fenyegette orvosát egy férfi. Fotó: Shutterstock

A vizsgálat közben a vádlott többször életveszélyesen megfenyegette az orvost, ezzel akadályozva őt a munkavégzésben. A férfi letartóztatásban van, és korábban már volt büntetve.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja a férfit. A vádirat szerint, ha a vádlott beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, akkor az ügyészség egy év börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd ítéletet.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

