Dühkitörés a rendelőben: vádat emeltek az orvost fenyegető férfi ellen
Egy férfi egy orvosi vizsgálat közben fenyegette meg az őt ellátó orvost Szegeden, az ügyészség most börtönbüntetést indítványoz ellene.
Fotó: Halfpoint
A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki agresszívan viselkedett az őt ellátó orvossal Szegeden. Az eset 2025 tavaszán történt, amikor a férfivel szemben szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök, és emiatt orvosi vizsgálatra volt szükség.
A vizsgálat közben a vádlott többször életveszélyesen megfenyegette az orvost, ezzel akadályozva őt a munkavégzésben. A férfi letartóztatásban van, és korábban már volt büntetve.
Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja a férfit. A vádirat szerint, ha a vádlott beismeri tettét és lemond a tárgyalásról, akkor az ügyészség egy év börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd ítéletet.
