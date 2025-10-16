október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis üzlet lett nagy kedvenc

3 órája

Tanulók sütik, a város megőrül érte: a Fodor Tanboltban időutazás is jár a kifli mellé – galériával, videóval

Címkék#pékáru#tanbolt#diákmunka#cukrász#hentesáru

Villámgyorsan terjedt el a kis üzlet híre a városban, mára a szegediek nagy kedvencévé vált. A Fodor Tanbolt a diákok által készített, friss, adalékmentes termékekkel és mosolygós eladókkal hódította meg vevők sokaságának szívét. Egyik retró pékárujuk sokak számára igazi időutazás vissza a gyerekkorba: húszasával is viszik.

Koós Kata

Csaknem egy évvel ezelőtt nyitotta meg a Fodor Tanboltot az Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola a Napfény Parkban. Kíváncsiak voltunk, mekkora népszerűségre tett szert azóta a boltocska a szegediek körében, ezért csütörtökön terepszemlét tartottunk. 

A fodor tanboltban polcon sorakoznak a kenyerek
A Fodor Tanboltban nemcsak eladják, de a diákok maguk készítik, amit kínálnak, és ez minden falatban érződik. Fotó: Karnok Csaba

Fodor Tanbolt: egymásnak adják a kilincset a vásárlók 

Gyorsan megállapítottuk, hogy a Fodor Tanbolt Szeged nagy kedvencévé vált: a vevők gyakorlatilag egymásnak adták a kilincset, belépve gyönyörű, friss áruk sokaságát, a pultok mögött mosolygós eladókat találtunk.  

– Amikor elindítottuk a tanboltot, tartottunk attól, hogy nem jönnek ide az emberek. Ezzel szemben egyre csak nő a vásárlószám. Többször előfordult, hogy húsz kiló virsli másfél óra alatt elfogyott. Különösen a nagyobb ünnepek körül már akkora forgalmunk van, hogy alig győzik az eladók és a tanulók – mondta el Dombóvári Tamás, a Fodor Iskola igazgatója. 

Ahogy a tanbolt neve is mutatja, minden árut, legyen az hentes-, pékáru vagy cukrásztermék, az iskola tanműhelyeiben a tanulók készítenek el a gyakorlati óráikon oktatóik segítségével. A nagy kereslet miatt már most komolyan fontolgatják a nyitvatartási idő hosszabbítását.  

Retró ízek, kézműves minőség – kizárólag adalékmentesen

A legkelendőbb hentesárukként a virslit, a rakott csülköt és a szárazkolbászokat említette Dombóvári Tamás. Az édességeket kivétel nélkül gyorsan elkapkodják: csütörtökön mákos és túrós pite volt soron, de a legkülönfélébb tortákat, szelet süteményeket, linzereket, pohárdesszerteket is szoktak kínálni. 

A péktermékek közül a kedvencek rendszerint a kalácsfélék: a foszlós és a mindszenti kalács. Csütörtökön egy hölgy vásárló nagy örömmel jegyezte meg, hogy annyira friss a kalács, hogy még meleg. Vett sós perecet is, amiről állította, hogy a városban nincs párja, és éppen harminc évvel korábbi ízemlékét hívta elő. Emellett bőséggel vásárolt egy másik gyerekkori kedvencéből is, a bordás kifliből, amit látogatásunk alatt úgy vittek, akár a cukrot. Egy édesanya babakocsit tolva, kisfiával érkezett, és húsz bordás kiflivel távozott. Elmondta, hogy kisfia még nem eheti, de édesanyjával odavannak a retró kifliért, ami gyerekkorában volt óriási sláger, ma viszont már alig néhány helyen lehet hozzájutni. 

Dombóvári Tamás arra is kitért, hogy a Fodor Tanbolt minden áruja teljesen mentes a mesterséges adalékoktól, kézműves termékek, az árakat a minőségi termékek alsó sávjában szabják meg. A bevételt teljes egészében a nyersanyagköltségre és az iskola fejlesztésére fordítják. 

Mosolygós eladókkal hódít a Fodor Tanbolt

Fotók: Karnok Csaba

Tiszta szívből, mindent beleadva: így dolgoznak a diákok 

 A két profi eladó mellett rendszeresen segédkeznek tanulók is a Fodor Tanboltban. A húsipari technikusnak tanuló, 12. évfolyamos Novoth Kornél a húspult mögött annak a sertésnek a húsát porciózta a vásárlóknak, amelyet reggel hatkor a tanműhelyben maga csontozott ki oktatójával. 

– Én nagyon örülök, hogy van ez a tanbolt, mert így meg tudjuk tanulni az árusítás részét is a szakmának – mondta. 

A pék-cukrász szakirányon végzős Pördi Milán a desszertek és a pékáruk csomagolásánál segédkezett. Elárulta, hogy legszívesebben kalácsot, linzert és islert készít. 

– Érzem annak a felelősségét, hogy a vásárlók az általam készített árukat viszik haza, szóval nagyon igyekszem minél jobban odatenni magam, és tiszta szívből jóra megcsinálni mindent. Szerintem nagyon jó döntés volt, hogy megnyílt ez a tanbolt, az pedig külön nagyon jó, hogy ennyire sok vevőnk van, ilyen nagyon szeretik az emberek – mondta el. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu