Tanulók sütik, a város megőrül érte: a Fodor Tanboltban időutazás is jár a kifli mellé – galériával, videóval

Csaknem egy évvel ezelőtt nyitotta meg a Fodor Tanboltot az Alföldi ASzC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola a Napfény Parkban. Kíváncsiak voltunk, mekkora népszerűségre tett szert azóta a boltocska a szegediek körében, ezért csütörtökön terepszemlét tartottunk.

A Fodor Tanboltban nemcsak eladják, de a diákok maguk készítik, amit kínálnak, és ez minden falatban érződik. Fotó: Karnok Csaba

Fodor Tanbolt: egymásnak adják a kilincset a vásárlók

Gyorsan megállapítottuk, hogy a Fodor Tanbolt Szeged nagy kedvencévé vált: a vevők gyakorlatilag egymásnak adták a kilincset, belépve gyönyörű, friss áruk sokaságát, a pultok mögött mosolygós eladókat találtunk.

– Amikor elindítottuk a tanboltot, tartottunk attól, hogy nem jönnek ide az emberek. Ezzel szemben egyre csak nő a vásárlószám. Többször előfordult, hogy húsz kiló virsli másfél óra alatt elfogyott. Különösen a nagyobb ünnepek körül már akkora forgalmunk van, hogy alig győzik az eladók és a tanulók – mondta el Dombóvári Tamás, a Fodor Iskola igazgatója.

Ahogy a tanbolt neve is mutatja, minden árut, legyen az hentes-, pékáru vagy cukrásztermék, az iskola tanműhelyeiben a tanulók készítenek el a gyakorlati óráikon oktatóik segítségével. A nagy kereslet miatt már most komolyan fontolgatják a nyitvatartási idő hosszabbítását.

Retró ízek, kézműves minőség – kizárólag adalékmentesen

A legkelendőbb hentesárukként a virslit, a rakott csülköt és a szárazkolbászokat említette Dombóvári Tamás. Az édességeket kivétel nélkül gyorsan elkapkodják: csütörtökön mákos és túrós pite volt soron, de a legkülönfélébb tortákat, szelet süteményeket, linzereket, pohárdesszerteket is szoktak kínálni.

A péktermékek közül a kedvencek rendszerint a kalácsfélék: a foszlós és a mindszenti kalács. Csütörtökön egy hölgy vásárló nagy örömmel jegyezte meg, hogy annyira friss a kalács, hogy még meleg. Vett sós perecet is, amiről állította, hogy a városban nincs párja, és éppen harminc évvel korábbi ízemlékét hívta elő. Emellett bőséggel vásárolt egy másik gyerekkori kedvencéből is, a bordás kifliből, amit látogatásunk alatt úgy vittek, akár a cukrot. Egy édesanya babakocsit tolva, kisfiával érkezett, és húsz bordás kiflivel távozott. Elmondta, hogy kisfia még nem eheti, de édesanyjával odavannak a retró kifliért, ami gyerekkorában volt óriási sláger, ma viszont már alig néhány helyen lehet hozzájutni.