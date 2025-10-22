1 órája
Ismét megmozdult a föld Csongrádnál, a szakemberek szerint utórengések is jöhetnek
Szerda hajnalban ismét megmozdult a föld Csongrád térségében. A földrengést több környező településen érezhették.
Ahogy arról már beszámoltunk, korábban több földrengés is megrázta Csongrád-Csanád vármegyét. A nyár folyamán egy csongrádi földrengésről és 14 utórengésről írtunk, amely Csongrád térségében keletkezett. Most ismét újabb földmozgásokat érezhettek a csongrádiak. Október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében. A rengést nemcsak a csongrádiak érezhették, hanem számos környező településen is. Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szerint károkról eddig nem érkezett bejelentés.
Nem ez volt az első mozgás a térségben
A szakemberek szerint a mostani földmozgás földrajzilag közel esik a nyári rengéssorozathoz. A mostani földrengést a következő napokban kisebb utórengések is követhetik.
A földrengés okait vizsgálják a kutatók
A kutatók vizsgálják, hogy a mostani földrengés összefüggésben állhat-e a korábbi nyári eseményekkel. Előzetes adatok szerint akkor a rengések nem a megszokott, aktív szerkezeti vonalak mentén történtek, hanem valószínűleg a Pannon-medence mélyebb, kelet–nyugati irányú szerkezeteihez kapcsolódhatnak. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szerint a mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez. Az obszervatórium arra kéri a lakosságot, hogy aki érezte a rengést, jelezze észlelését. Ezek az adatok sokat segíthetnek a földrengés pontosabb elemzésében.
A hajnali földrengést kamerák is rögzítették. A videófelvétel itt tekinthető meg.
