Földrengés

1 órája

Ismét megmozdult a föld Csongrádnál, a szakemberek szerint utórengések is jöhetnek

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium#földrengés

Szerda hajnalban ismét megmozdult a föld Csongrád térségében. A földrengést több környező településen érezhették.

Delmagyar.hu

Ahogy arról már beszámoltunk, korábban több földrengés is megrázta Csongrád-Csanád vármegyét. A nyár folyamán egy csongrádi földrengésről és 14 utórengésről írtunk, amely Csongrád térségében keletkezett. Most ismét újabb földmozgásokat érezhettek a csongrádiak. Október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében. A rengést nemcsak a csongrádiak érezhették, hanem számos környező településen is. Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szerint károkról eddig nem érkezett bejelentés. 

Újabb földrengés Csongrádnál
Szerda hajnalban ismét megmozdult a föld Csongrádnál, a földrengés erőssége elérte a 4,1-es magnitúdót. Fotó: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium / Facebook

Nem ez volt az első mozgás a térségben

A szakemberek szerint a mostani földmozgás földrajzilag közel esik a nyári rengéssorozathoz. A mostani földrengést a következő napokban kisebb utórengések is követhetik. 

A földrengés okait vizsgálják a kutatók

A kutatók vizsgálják, hogy a mostani földrengés összefüggésben állhat-e a korábbi nyári eseményekkel. Előzetes adatok szerint akkor a rengések nem a megszokott, aktív szerkezeti vonalak mentén történtek, hanem valószínűleg a Pannon-medence mélyebb, kelet–nyugati irányú szerkezeteihez kapcsolódhatnak. A  Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szerint a  mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez. Az obszervatórium arra kéri a lakosságot, hogy aki érezte a rengést, jelezze észlelését. Ezek az adatok sokat segíthetnek a földrengés pontosabb elemzésében.

