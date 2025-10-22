október 22., szerda

Földrengés

3 órája

Kamerák rögzítették a csongrádi földrengést – sokan érezték a hajnali mozgást

Ismét megmozdult a föld Csongrád térségében szerda hajnalban. A 4,1-es magnitúdójú földrengést több környező településen is érezték.

Delmagyar.hu

Október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es erősségű földrengés rázta meg Csongrád térségét. 

Földrengés rázta meg Csongrád térségét
A földregést nagy területen lehetett érezni. Forrás: GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda

Több településen is érezhető volt a földrengés

A rezgést nemcsak a városban, hanem több környező településen is észlelték. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint károkról egyelőre nincs hír. 

A mostani földmozgás közel esik a nyáron tapasztalt rengéssorozathoz, amelyhez 14 utórengés is kapcsolódott. A szakemberek vizsgálják, hogy az újabb rengés összefüggésbe hozható-e a korábbiakkal, és várhatóak-e további utórengések. Az obszervatórium kéri, hogy akik érezték a földrengést, jelezzék tapasztalataikat, mert ezek segítik a földtani folyamatok pontosabb elemzését.

 

