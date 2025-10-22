3 órája
Kamerák rögzítették a csongrádi földrengést – sokan érezték a hajnali mozgást
Ismét megmozdult a föld Csongrád térségében szerda hajnalban. A 4,1-es magnitúdójú földrengést több környező településen is érezték.
Október 22-én, 0:50 perckor 4,1-es erősségű földrengés rázta meg Csongrád térségét.
Több településen is érezhető volt a földrengés
A rezgést nemcsak a városban, hanem több környező településen is észlelték. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint károkról egyelőre nincs hír.
A mostani földmozgás közel esik a nyáron tapasztalt rengéssorozathoz, amelyhez 14 utórengés is kapcsolódott. A szakemberek vizsgálják, hogy az újabb rengés összefüggésbe hozható-e a korábbiakkal, és várhatóak-e további utórengések. Az obszervatórium kéri, hogy akik érezték a földrengést, jelezzék tapasztalataikat, mert ezek segítik a földtani folyamatok pontosabb elemzését.
