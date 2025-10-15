Remegett
Ön érezte? Újabb földrengés volt a magyar határ közelében
Rázósan indult a reggel, 6:57-kor 4-es magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-román határtól közelítőleg 15 km-re.
A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint október 15-én helyi idő szerint 6:57-kor 4-es magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Szatmárnémetitől északkeletre.
