Remegett

42 perce

Ön érezte? Újabb földrengés volt a magyar határ közelében

Rázósan indult a reggel, 6:57-kor 4-es magnitúdójú földrengés keletkezett a magyar-román határtól közelítőleg 15 km-re.

Vass Viktor

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint október 15-én helyi idő szerint 6:57-kor 4-es magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Szatmárnémetitől északkeletre.

Földrengés rázta meg Romániát.
Földrengés rázta meg Romániát. Fotó: Facebook

