Földrengés rázta meg Csongrádot, miközben bezárt a Palánk Cukrászda és a Fasor vendéglő pacalhete óriási sikert aratott

A héten földrengés rázta meg Csongrádot, majd a szegedi klinikáknál új parkolási szabályok borzolták a kedélyeket. Vásárhelyen közben jótékonysági futással segítettek egy családot, miközben a Palánk Cukrászda bezárt télre és a Fasor vendéglő pacalhete óriási sikert aratott.

Földrengés rázta meg Csongrád környékét. Fotó: Shutterstock

Kamerák rögzítették a csongrádi földrengést – sokan érezték a hajnali mozgást

Ismét megmozdult a föld Csongrád térségében szerda hajnalban. A 4,1-es magnitúdójú földrengést több környező településen is érezték.

Újabb parkolóhelyek tűntek el a klinikáknál Szegeden – aki itt áll meg, elszállíthatják az autóját

Újabb parkolóhelyeket vettek el a klinikákra érkezőktől Szegeden. A Liliom utca egyik oldalán tábla tiltja a parkolást, el is szállítják az autókat, melyek eddig ott szabályosan állhattak meg.

Három félárva kisgyermek édesanyja angyalszárnyat növesztett – értük rendeznek futást Vásárhelyen

Lassan 4 hónapja, hogy félárván maradtak a hódmezővásárhelyi Vágó testvérek, az ötéves Kornél, a 2,5 éves Hunor és a nemsokára 5 hónapos Grétike. Ő csak 30 napos volt, amikor elvesztette az édesanyját. A gyerekeket azóta az özvegyen maradt édesapa, Vágó Ádám neveli nagy szeretetben, helyt állva két szülő helyett. A Vágó család megsegítésére a Mindenki Számít Vásárhelyen Alapítvány jótékonysági futást szervez november 2-án vasárnap.

Megint bezárt a népszerű szegedi cukrászda, de van egy jó híre!

Idén is eljött az idő, megint lehúzta a rolót egy népszerű szegedi hely. A Palánk Cukrászda bezárása mögött a téli fagylaltkereslet hiánya és gazdasági megfontolások állnak. De van jó hír is!

Szinte lehetetlen asztalhoz jutni, akkora a pacalőrület a szegedi étteremben – megkóstoltuk a legérdekesebb fogásokat – videóval

Napokon át álltak sorban a pacalrajongók ebben a szegedi vendéglőben. A Fasor vendéglőben megrendezett pacalhét akkora siker volt, hogy a hosszú hétvégére szinte lehetetlen volt szabad asztalhoz jutni. A vendégek a klasszikus pörkölt mellett rántva és levesben is megkóstolhatták a pacalt. Mi is megkóstoltuk, pacalt ettünk pacallal és nem bántuk meg.