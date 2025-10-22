A szentesi polgármester ezt kérte a lakosságtól a földrengés után

A város polgármestere, Szabó Zoltán Ferenc, azt kérte, ha valaki a csongrádi földrengés hatására károkat tapasztalt az épületében, vagy a környezetében azt jelezze a polgármesteri hivatalban.

A térségben a földrengés másodpercekig tartott és nagyon ijesztő volt azoknak, akik átélték. Archív Fotó: Török János

A földrengés néhány másodpercig tartott

– Október 22-én, éjjel 0 óra 49 perckor kisebb földrengést észleltek városunkban és a környező településeken. A rengés néhány másodpercig tartott, és sokan érezték az éjszaka közepén – írta a hivatalos közösségi oldalán a polgármester.

Személyi sérülés nem történt

Szabó Zoltán Ferenc kiemelte, a katasztrófavédelem és a rendőrség tájékoztatása szerint személyi sérülés és jelentős anyagi kár nem történt, az esemény szerencsére nem okozott komolyabb problémát. A nemzetközi megfigyelőhálózat előzetes adatai alapján a földrengés magnitúdója 3,9–4,1 között lehetett, epicentruma Csongrád és Szentes térségében volt.

Pontosítják a méréseket

– A magyarországi Szeizmológiai Obszervatórium a nap folyamán pontosítja a méréseket.

Kérem, amennyiben valaki mégis észlelt károkat épületében vagy környezetében, jelezze a Szentesi Polgármesteri Hivatal felé. Köszönöm mindenkinek a nyugodt és felelős hozzáállását az éjszakai eseményhez. Vigyázzunk egymásra – írta Szabó Zoltán Ferenc.