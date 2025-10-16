Brutális összeget fizetnek ezért a hibás bélyegért, Szegeden is vadásznak rá

A Fordított Koronás Madonna egyedülálló és legendás darabja a magyar bélyegtörténetnek: egy nyomdai véletlen, amely ritka hibafajtává vált, s ma már csak néhány példány ismert. A Darabanth aukcióján valamelyik ilyen luxus, postatiszta állapotú darab 3,8 millió forintos kikiáltási áron került fel, és a gyűjtők érdeklődése hatalmas.

A Fordított Koronás Madonna a magyar bélyegek egyik legritkább, milliókat érő ritkasága. Fotó: belyegbarat.hu

Fordított Koronás Madonna, megőrülnek érte a gyűjtők

A magyar bélyeggyűjtőket régóta lázban tartja egy különleges tévnyomat: az 1921-es Koronás Madonna-sorozat 5000 koronás címletű bélyege, amely hibás nyomás miatt a képmás középrészén – a Madonna fején elhelyezett Szent Koronával együtt – 180 fokkal elfordult állapotban készült el. Ezt a ritka tévnyomatot a szakirodalom „Fordított Koronás Madonna” néven ismeri.

Hogyan született a híres bélyeghiba

A névérték szerint nagy értékű bélyegek esetén külön nyomták a keretet és a középrészt. Az 5000 koronás bélyegnél azonban a nyomó műveletsor második fázisában a nyomópapír véletlenül elfordult, így egy íven belül a középrészt az ellentétes irányból rakták vissza. Mivel a kép szinte szimmetrikus és a döntő elcsúszások nem voltak nagyok, az ellenőrző személyzet nem vette észre a hibát a nyomtatáskor.

Húsz maradhatott belőle

Eredetileg 100 példányban volt forgalomban az ív, ebből körülbelül 80-at adtak el, mielőtt észlelték volna a hibát. A fennmaradt példányok száma mára nagyon alacsony: becslések szerint körülbelül 20 darab lehet ismert gyűjteményekben.

Milliókat érő ritkaság

A szegedi gyűjtők számára is van esély: A Darabanth aukciósház mostani nagyaukcióján szerepel az egyik ilyen példány luxus, postatiszta állapotban (soha nem volt használva, eredeti gumival). Kikiáltási ára 3 millió 800 ezer forint. Már lehet rá licitálni. Az aukciós leírás hangsúlyozza, hogy ez az egyik legismertebb ritkaság a magyar filatélia világában, és hogy csupán néhány postatiszta példány maradt fenn belőle.