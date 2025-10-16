31 perce
Brutális összeget fizetnek ezért a hibás bélyegért, Szegeden is vadásznak rá
Ritkaság a filatélia világában, megőrülnek a gyűjtők ezért a ritka darabért. A Fordított Koronás Madonna minden idők egyik legritkább magyar bélyege.A Darabanth aukcióján most 3,8 millió forintért kerül kalapács alá egy példány.
A Fordított Koronás Madonna egyedülálló és legendás darabja a magyar bélyegtörténetnek: egy nyomdai véletlen, amely ritka hibafajtává vált, s ma már csak néhány példány ismert. A Darabanth aukcióján valamelyik ilyen luxus, postatiszta állapotú darab 3,8 millió forintos kikiáltási áron került fel, és a gyűjtők érdeklődése hatalmas.
Fordított Koronás Madonna, megőrülnek érte a gyűjtők
A magyar bélyeggyűjtőket régóta lázban tartja egy különleges tévnyomat: az 1921-es Koronás Madonna-sorozat 5000 koronás címletű bélyege, amely hibás nyomás miatt a képmás középrészén – a Madonna fején elhelyezett Szent Koronával együtt – 180 fokkal elfordult állapotban készült el. Ezt a ritka tévnyomatot a szakirodalom „Fordított Koronás Madonna” néven ismeri.
Hogyan született a híres bélyeghiba
A névérték szerint nagy értékű bélyegek esetén külön nyomták a keretet és a középrészt. Az 5000 koronás bélyegnél azonban a nyomó műveletsor második fázisában a nyomópapír véletlenül elfordult, így egy íven belül a középrészt az ellentétes irányból rakták vissza. Mivel a kép szinte szimmetrikus és a döntő elcsúszások nem voltak nagyok, az ellenőrző személyzet nem vette észre a hibát a nyomtatáskor.
Húsz maradhatott belőle
Eredetileg 100 példányban volt forgalomban az ív, ebből körülbelül 80-at adtak el, mielőtt észlelték volna a hibát. A fennmaradt példányok száma mára nagyon alacsony: becslések szerint körülbelül 20 darab lehet ismert gyűjteményekben.
Milliókat érő ritkaság
A szegedi gyűjtők számára is van esély: A Darabanth aukciósház mostani nagyaukcióján szerepel az egyik ilyen példány luxus, postatiszta állapotban (soha nem volt használva, eredeti gumival). Kikiáltási ára 3 millió 800 ezer forint. Már lehet rá licitálni. Az aukciós leírás hangsúlyozza, hogy ez az egyik legismertebb ritkaság a magyar filatélia világában, és hogy csupán néhány postatiszta példány maradt fenn belőle.
Mi az a tévnyomat?
A tévnyomat bélyeg egy olyan postabélyeg, amelyet hibásan nyomtattak, de mégis forgalomba került, mielőtt visszavonták volna. Az ilyen hibák keletkezhetnek például nem megfelelő anyag (rossz vízjel, rossz szín), eszköz (lemezhiba, rossz fogazás) vagy nyomdai technológia (fordított behelyezés, ismételt nyomás, szedési hiba) miatt. A bélyeggyűjtők általában a szembetűnő hibákat jelölik tévnyomatként, és ezek a bélyegek értékes ritkaságnak számítanak.
