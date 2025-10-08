Megváltozik a forgalom menete Szegeden: ezen a helyen kell majd odafigyelni

A Szegedi Vízmű Zrt. 2025 október 9. (csütörtök) 08:00-tól 2025 október 10. (péntek) 08:00-ig csatornabekötés javítási munkát fog végezni a Thököly utcában, a 65. számú ingatlan előtt.

Forgalmi változás lesz a Thököly utcában. Illusztráció: Shutterstock

A munkálatok miatt a Thököly utcában – Hársfa utca és Derkovits fasor közötti szakaszon – teljes útlezárásra és forgalomterelésre kell számítani. A munka az autóbuszok közlekedését nem érinti, kerékpárosok áthaladására lesz lehetőség.