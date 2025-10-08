Figyelmeztetés
45 perce
Megváltozik a forgalom menete Szegeden: ezen a helyen kell majd odafigyelni
Október 9-10 között megváltozik a forgalom a Thököly utcában, a 65. számú ingatlan előtt.
A Szegedi Vízmű Zrt. 2025 október 9. (csütörtök) 08:00-tól 2025 október 10. (péntek) 08:00-ig csatornabekötés javítási munkát fog végezni a Thököly utcában, a 65. számú ingatlan előtt.
A munkálatok miatt a Thököly utcában – Hársfa utca és Derkovits fasor közötti szakaszon – teljes útlezárásra és forgalomterelésre kell számítani. A munka az autóbuszok közlekedését nem érinti, kerékpárosok áthaladására lesz lehetőség.
