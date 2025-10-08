október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

45 perce

Megváltozik a forgalom menete Szegeden: ezen a helyen kell majd odafigyelni

Címkék#forgalom#Szegedi Vízmű Zrt#Thököly utcában

Október 9-10 között megváltozik a forgalom a Thököly utcában, a 65. számú ingatlan előtt.

Munkatársunktól

A Szegedi Vízmű Zrt. 2025 október 9. (csütörtök) 08:00-tól 2025 október 10. (péntek) 08:00-ig csatornabekötés javítási munkát fog végezni a Thököly utcában, a 65. számú ingatlan előtt.

változik a forgalom szegeden
Forgalmi változás lesz a Thököly utcában. Illusztráció: Shutterstock

A munkálatok miatt a Thököly utcában – Hársfa utca és Derkovits fasor közötti szakaszon – teljes útlezárásra és forgalomterelésre kell számítani. A munka az autóbuszok közlekedését nem érinti, kerékpárosok áthaladására lesz lehetőség.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu