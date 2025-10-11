Új irányt vesz a MOL, kiderült miben látja most a jövőt a vállalat

A Mol Fresh Corner tíz évvel ezelőtt Magyarországról indult, jelenleg több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 hazánkban található. A Mol célja, hogy a Fresh Corner továbbra is a is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon – írja a Világgazdaság.

Egyre meghatározóbb a Fresh Corner. Illusztráció: Shutterstock

Már majdnem mindenhol van egy Fresh Corner

A hazai töltőállomások 80 százalékán van Fresh Corner, ami így gyakorlatilag országos lefedettséget jelent. A legtöbbet Szeged, Budapeset, Győr és Debrecen környékén találhatjuk. Országos szinten nálunk van a legtöbb működő egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket.

A Mol tervei szerint hamarosan a benzinkutakon kívül is találkozhatunk Fresh Cornerekkel. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója az év elején jelentette be, hogy a Fresh Corner megjelenik a MÁV pályaudvarain. Azóta a Déli és a Nyugati pályaudvaron is működik Fresh Corner kioszk, valamint közösen tesztelték a Fresh Corner bisztrókocsi szolgáltatást a balatoni és szegedi vonalakon.

A Fresh Corner jelen van az egyetemeken, Budapesten a Corvinus két épületében, valamint Pozsony repterén. Styaszny Endre elmondta, hogy további hasonló helyszínek előkészítése folyamatban van, és a cél, hogy a Fresh Corner a mindennapi élet természetes részévé váljon.

Már nem a benzinben látja a jövőt a Mol

A Mol Shape Tomorrow stratégia részeként a következő öt évben több mint 4 milliárd dollárt tervez költeni fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására, ebbe illeszkedik a Fresh Corner bővítése is. Ezek a tervek annak is köszönhetők, hogy 2024-ben a nem üzemanyag típusú vásárlások részaránya Magyarországon elérte a 40 százalékot.

A vásárlók már nemcsak tankolásra, hanem tudatosan gasztronómiai vagy kényelmi céllal is betérnek a Mol-töltőállomásokra. A gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22 százalékkal nőtt, a teljes kiskereskedelmi árrésünk 36 százalékát pedig már a nem üzemanyag-jellegű termékek és szolgáltatások adják

– tette hozzá Styaszny Endre.