4 órája
Új irányt vesz a MOL, kiderült miben látja most a jövőt a vállalat
10 évvel ezelőtt nyílt az első Fresh Corner Budapeseten, azóta a Mol több mint 550 millió kávét és 200 millió hot-dogot adott el. A kiskereskedelmi lánc sikere egyértelmű, a Mol pedig új fejlesztésekben gondolkodik.
A Mol Fresh Corner tíz évvel ezelőtt Magyarországról indult, jelenleg több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 hazánkban található. A Mol célja, hogy a Fresh Corner továbbra is a is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon – írja a Világgazdaság.
Már majdnem mindenhol van egy Fresh Corner
A hazai töltőállomások 80 százalékán van Fresh Corner, ami így gyakorlatilag országos lefedettséget jelent. A legtöbbet Szeged, Budapeset, Győr és Debrecen környékén találhatjuk. Országos szinten nálunk van a legtöbb működő egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket.
A Mol tervei szerint hamarosan a benzinkutakon kívül is találkozhatunk Fresh Cornerekkel. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója az év elején jelentette be, hogy a Fresh Corner megjelenik a MÁV pályaudvarain. Azóta a Déli és a Nyugati pályaudvaron is működik Fresh Corner kioszk, valamint közösen tesztelték a Fresh Corner bisztrókocsi szolgáltatást a balatoni és szegedi vonalakon.
A Fresh Corner jelen van az egyetemeken, Budapesten a Corvinus két épületében, valamint Pozsony repterén. Styaszny Endre elmondta, hogy további hasonló helyszínek előkészítése folyamatban van, és a cél, hogy a Fresh Corner a mindennapi élet természetes részévé váljon.
Már nem a benzinben látja a jövőt a Mol
A Mol Shape Tomorrow stratégia részeként a következő öt évben több mint 4 milliárd dollárt tervez költeni fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására, ebbe illeszkedik a Fresh Corner bővítése is. Ezek a tervek annak is köszönhetők, hogy 2024-ben a nem üzemanyag típusú vásárlások részaránya Magyarországon elérte a 40 százalékot.
A vásárlók már nemcsak tankolásra, hanem tudatosan gasztronómiai vagy kényelmi céllal is betérnek a Mol-töltőállomásokra. A gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22 százalékkal nőtt, a teljes kiskereskedelmi árrésünk 36 százalékát pedig már a nem üzemanyag-jellegű termékek és szolgáltatások adják
– tette hozzá Styaszny Endre.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Megható pillanatokkal startolt el a dorozsmai Tökfesztivál, a legkisebbek vitték a főszerepet
Vajdasági és helyi diákok hangja a világűrben: így szerepeltek együtt Kapu Tiborral