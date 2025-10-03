Már melegben ébredhetnek a vásárhelyiek, korán elindult a távfűtés

Az elmúlt napokban éjszakánként, hajnalonként alig kúszott a hőmérő 3-4 Celsius fokig, napközben is hideg van, a szél pedig még rá is erősít a hidegérzetre. Vacogunk kint is, bent is. Tavaly ilyenkor még nyári ruhákban jártunk, most azonban már be kellett kapcsolni a fűtést és a távhő szolgáltatásban érintett lakásokban is elkezdődött a 2025-2026-os fűtési időszak.

Idén sokkal korábban érkezett meg a hideg idő, mint az elmúlt években, fáztak a tömblakásokban élők is Vásárhelyen, be kellett kacsolni a távfűtést. Ilussztráció: Shutterstock

2884 fogyasztási helyen szolgáltatnak

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ Zrt.) tavaly csak október 15-én indította el a fűtést, idén viszont, a hirtelen hidegre fordult időjárásra való tekintettel már október 1-jén.

Az önkormányzati tulajdonú HVSZ Zrt. távhő részlege 2884 fogyasztási helyen, ebből 2717 lakásban és 166 közületi helyen látja el a fűtés szolgáltatást.

– Van egy meghatározott metódusunk. Ha az átlaghőmérséklet elér egy bizonyos szintet, akkor elindítjuk a fűtést. Emellett a lakosság is kérte, hiszen sok lakásban élnek gyerekek, vagy idősek. Egyeztettünk a távfűtésben szintén érintett környező településekkel, Szegeddel és Szentessel. Ezeken a településeken is megkezdték a fűtési szezont. Egyelőre még nem teljes kapacitással működnek a berendezéseink – tudtuk meg Katona Antaltól, a HVSZ Zrt.-t is magába foglaló Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. (HMSZ Zrt.) vezérigazgatójától.

Fűtés: Már érzik a meleget az otthonukban a fogyasztók

Vásárhelyen október 1-jén kezdtek fűteni. A nagy mennyiségű és tömegű víz miatt, ami a hőt továbbítja, körülbelül 15-20 óra volt szükséges, mire a lakásokban érezhetően emelkedett a hőmérséklet, vagyis a hétvégén már kellemes hőmérséklet lesz az otthonokban.

– Megnéztük, az utóbbi tíz évben nem volt ilyen, hogy ennyire korán kelljen indítani a fűtési szezont. A napokban áttekintettük a kintlévőségeket is. Szerencsére nem túl sok a kintlévőségünk, ez talán az elmúlt enyhébb teleknek is köszönhető – tudtuk meg a vezérigazgatótól, akitől azt is megtudtuk, a pontosan fizetők aránya bőven 90 százalék felett van.

Ha a következő hetekben visszatér a jó idő, „visszafogják” a fűtést

Katona Antal azt is elmondta, ha a következő hetekben javul a hőmérséklet, akkor „visszafogják” a fűtést, a rendszert nagy valószínűséggel leállítani már nem fogják, legfeljebb akkor, ha az előrejelzések szerint legalább két hétig olyan idő várható, amikor biztos nem kell fűteni, de ennek kicsi már az esélye.