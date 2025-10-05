Őszi varázslat, tökfaragás, kiállítás és kézműves élmények várnak a szegedi Füvészkert Tök Jó Napján

Az őszi hónapok beköszöntével sokak számára a tök hozza meg az igazi szezonális hangulatot. Így nem is olyan véletlen, hogy ezen időszak egyik legjellegzetesebb szimbóluma. A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje tematikus rendezvénnyel készül az érdeklődőknek.

Tematikus rendezvénnyel készül a SZTE Füvészkert. Fotó: SZTE Füvszékert

Tök Jó Nap a szegedi Füvészkertben

Az október 19-én megrendezésre kerülő tematikus esemény főszereplői az ősz népszerű finomságai és a tökfélék széles palettája lesz. Ami biztos, hogy mindenki – legyen szó kicsikről vagy nagyokról – megtalálja a maga érdeklődési körébe tartozó programot.

A Tök Jó Nap alkalmából lehetőségünk lesz tököt faragni, így mindenki saját elképzelése szerint készítheti el egyedi Halloweeni töklámpását. Egy kiállítással is készülnek a Füvészkert dolgozói, amelynek keretei között a látogatók megismerkedhetnek a tökök meghökkentő sokféleségével: a hatalmas halloweeni tököktől, a karcsú lopótökön át, egészen a minta- és formagazdagságú dísztökökig. Ezen túl megtudhatják, hogy a tökök kemény héjú kabaktermése milyen sokoldalúan felhasználható és bepillantást kaphatnak a tök jótékony hatásaiba is.

További programok

ügyességi játékok

kézműves foglalkozások

vásár

A tökök legkedveltebb fajtája a sütőtök

A sütőtök magas rosttartalmának köszönhetően laktató étel, ám ennek ellenére csupán kevés kalóriát tartalmaz. Több kutatás is igazolja, hogy a rostban gazdag étrend elősegíti a fogyást, s hozzájárul az egészséges testsúly fenntartásához is. A béta-karotinban gazdag sütőtök rákmegelőző hatású, nem utolsósorban bőrvédő hatása is van.