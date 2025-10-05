1 órája
Őszi varázslat, tökfaragás, kiállítás és kézműves élmények várnak a szegedi Füvészkert Tök Jó Napján
Az ősz egyik legjellegzetesebb időszaka a tökszezon: őszi finomságok kedvelt alapanyaga, a Halloweeni töklámpás fundamentuma és a szezonális dekorációk ikonikus darabja. Tökös tematikájú eseménnyel várja az érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje.
Az őszi hónapok beköszöntével sokak számára a tök hozza meg az igazi szezonális hangulatot. Így nem is olyan véletlen, hogy ezen időszak egyik legjellegzetesebb szimbóluma. A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje tematikus rendezvénnyel készül az érdeklődőknek.
Tök Jó Nap a szegedi Füvészkertben
Az október 19-én megrendezésre kerülő tematikus esemény főszereplői az ősz népszerű finomságai és a tökfélék széles palettája lesz. Ami biztos, hogy mindenki – legyen szó kicsikről vagy nagyokról – megtalálja a maga érdeklődési körébe tartozó programot.
A Tök Jó Nap alkalmából lehetőségünk lesz tököt faragni, így mindenki saját elképzelése szerint készítheti el egyedi Halloweeni töklámpását. Egy kiállítással is készülnek a Füvészkert dolgozói, amelynek keretei között a látogatók megismerkedhetnek a tökök meghökkentő sokféleségével: a hatalmas halloweeni tököktől, a karcsú lopótökön át, egészen a minta- és formagazdagságú dísztökökig. Ezen túl megtudhatják, hogy a tökök kemény héjú kabaktermése milyen sokoldalúan felhasználható és bepillantást kaphatnak a tök jótékony hatásaiba is.
További programok
- ügyességi játékok
- kézműves foglalkozások
- vásár
A tökök legkedveltebb fajtája a sütőtök
A sütőtök magas rosttartalmának köszönhetően laktató étel, ám ennek ellenére csupán kevés kalóriát tartalmaz. Több kutatás is igazolja, hogy a rostban gazdag étrend elősegíti a fogyást, s hozzájárul az egészséges testsúly fenntartásához is. A béta-karotinban gazdag sütőtök rákmegelőző hatású, nem utolsósorban bőrvédő hatása is van.
