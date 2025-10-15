Elképesztő fejlesztés: 300 milliós gépparkot kapott a Galamb iskola – galériával

A Galamb iskola többek között új traktort, homlokrakodót és különböző, a talajműveléshez szükséges eszközöket szerzett be a pályázati forrás jóvoltából.

A makói Galamb iskola új mezőgazdasági gépeket kapott egy pályázat jóvoltából. Fotó: Kovács Erika

Mérföldkő az átadó ünnepség

– Fontos mérföldkő a mai nap az iskola életében. 2013-ban, az agrárminisztériumi átvétel után döntöttünk úgy, hogy elindulunk egy úton, amelynek célja egy olyan iskola létrehozása, amelynek nevét, a képzések színvonalát és az itt végzett diákokat az ország minden szegletében pozitív példaként fogják emlegetni. Akkor határoztuk el, hogy az infrastruktúra teljes körű felújítása mellett az oktatott szakmák tananyagrendszerét is megújítjuk. Ezen az úton fontos mérföldkő ez az átadó ünnepség, amelyen 300 millió forint értékben kerülnek használatunkba az új gépek és technológiák – mondta Horváth Zoltán, a Galamb József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.

Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (AASZC) főigazgatója az ünnepségen kiemelte: a centrum intézményei között igyekeznek olyan partnerséget és szakmai együttműködést kialakítani, amelyek egymás feltételeinek javítását és a tudás megosztását is segítik. Beszélt arról is, hogy a „Bemutató üzemek támogatása” elnevezésű projektből beszerzett eszközök mellett az Alföldi Agrárágazati Központ további, mintegy 20 millió forintos géptámogatást nyújtott az iskolának.

Bejelentette, hogy egy hete kapták meg az értesítést: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) együttműködésben az intézményben okleveles gépésztechnikus-képzés indulhat. Az ebben részt vevő tanulók számára egyenes út vezet az egyetemre.