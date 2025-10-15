2 órája
Elképesztő fejlesztés: 300 milliós gépparkot kapott a Galamb iskola – galériával
A 143 éves makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola mintegy 300 millió forint értékű mezőgazdasági gépparkkal gazdagodott, és fejlesztették a szimulációs termüket is. A Galamb iskola célja, hogy pozitív példaként említsék intézményüket szerte az országban.
A Galamb iskola többek között új traktort, homlokrakodót és különböző, a talajműveléshez szükséges eszközöket szerzett be a pályázati forrás jóvoltából.
Mérföldkő az átadó ünnepség
– Fontos mérföldkő a mai nap az iskola életében. 2013-ban, az agrárminisztériumi átvétel után döntöttünk úgy, hogy elindulunk egy úton, amelynek célja egy olyan iskola létrehozása, amelynek nevét, a képzések színvonalát és az itt végzett diákokat az ország minden szegletében pozitív példaként fogják emlegetni. Akkor határoztuk el, hogy az infrastruktúra teljes körű felújítása mellett az oktatott szakmák tananyagrendszerét is megújítjuk. Ezen az úton fontos mérföldkő ez az átadó ünnepség, amelyen 300 millió forint értékben kerülnek használatunkba az új gépek és technológiák – mondta Horváth Zoltán, a Galamb József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.
Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (AASZC) főigazgatója az ünnepségen kiemelte: a centrum intézményei között igyekeznek olyan partnerséget és szakmai együttműködést kialakítani, amelyek egymás feltételeinek javítását és a tudás megosztását is segítik. Beszélt arról is, hogy a „Bemutató üzemek támogatása” elnevezésű projektből beszerzett eszközök mellett az Alföldi Agrárágazati Központ további, mintegy 20 millió forintos géptámogatást nyújtott az iskolának.
Bejelentette, hogy egy hete kapták meg az értesítést: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) együttműködésben az intézményben okleveles gépésztechnikus-képzés indulhat. Az ebben részt vevő tanulók számára egyenes út vezet az egyetemre.
A makói Galamb iskola új mezőgazdasági gépeket kapottFotók: Kovács Erika
Galamb iskola: a diákok XXI. századi tudást szerezhetnek
Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere az intézmény névadója, Galamb József, a Ford Motor Company és a Ford T-modell egyik megalkotója munkásságát méltatta. Megemlítette: a Galamb Technikum Szép utcai főépülete 2017-ben, az Agrárminisztérium és az önkormányzat összefogásával, összesen 360 millió forintból újult meg.
Az intézmény folyamatosan fejleszti a tankertjét is, ahol a legmodernebb eszközök – többek között drónok és számítógép-vezérelt traktorok – segítségével szerezhetnek XXI. századi elméleti és gyakorlati tudást a jövő agrárszakemberei.
Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád vármegyei elnöke hangsúlyozta: a mezőgazdaság már nem az a szakma, mint néhány évtizede volt. A technológiai fejlődés és a precíziós gazdálkodás olyan mértékű változást hozott, amelyhez az oktatásnak is igazodnia kell.
Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára beszédében megerősítette: az agrárkormányzat kiemelt szempontként tekint arra, hogy az innovatív mezőgazdaság fenntartásához jól képzett szakembereket képezzen.
– Az agráriumnak számos kihívással kell szembenéznie: a klímaváltozás mellett a piaci viszonyok és a fogyasztási szokások változásait is követniük kell. Ezért az agrárium minden szereplőjének gyakorlatorientált ismeretanyagra van szüksége – mondta Tállai András.
