Eladják

6 órája

Bezárt Szentes egyik legnépszerűbb étterme, elárulta a tulajdonos, miért kellett lehúzni a rolót

Címkék#Szentes#Galéria Kávéház és Étterem#vendég#munka

Több mint két évtizedes működés után bezárt Szentes egyik közkedvelt vendéglátóhelye a Petőfi utcán. A Galéria Kávéház és Étterem egy családi vállalkozás tulajdona. Fájó szívvel tettek lakatot az étteremre, de úgy érezték, pontot kell tenniük a történet végére. Öt hónapja árulják az éttermet, de eddig nem akadt komoly jelentkező.

Kovács Erika

Szentesen az egyik legjobb helyszínen található a Galéria Kávéház és Étterem. A Petőfi utcán egy kőhajításnyira van a buszmegálló, a szembe szomszéd a Petőfi Szálló és az abban működő színház, 1 percnyit kell csak sétálni a Kossuth térig. Szerették is a vendégek a helyet, ami napra pontosan a 21. születésnapján, május 1-jén zárt be. De akkor mi volt a gond? Erről kérdeztük a tulajdonost.

Bezárt a Galéria Kávéház és Étterem.
A muskátlik és napernyők még kint vannak a teraszon, de vendég már öt hónapja nincs, bezárt a Galéria Kávéház és Étterem. Fotó: Kovács Erika

Nem a vendég volt kevés

– Nem az volt az ok, hogy kevés vendégünk volt. A vendégek kitartottak mellettünk szinte végig. Voltak, ugyan nehezebb időszakok, de a hullámzás jellemző a vendéglátásra. Elsősorban a munkaerőhiány miatt döntöttünk a bezárás mellett. Szakácsot, felszolgálót szinte már lehetetlen volt találni, főként szakképzettet, de konyhai kisegítő sem akart lenni nagyon senki. Ezzel egyébként nemcsak mi küszködtünk, elég csak kinyitni a helyi hirdetési újságot, ahol a különböző vendéglátóhelyek munkaerőt keresnek – mondta Gődér Zsolt üzletvezető.

A Galéria Kávéház és Étterem életébe a Covid-járvány hozott változást

Gődér Zsolt kiemelte, a Covid-járvány hozott hatalmas változást a szegmensbe. Akkor a vendéglátóhelyek voltak az elsők, amiket be kellett zárni. A dolgozók pedig a megélhetésük érdekében kénytelenek voltak más jellegű munkát keresni. Akik ott megtalálták a számításukat, már nem biztos, hogy visszavágytak a vendéglátás területére, a hétvégi munkákkal és a sokszínű vendégsereggel, akik közül nem mindig mindenki viselkedik intelligensen a személyzettel.

Ott töltötte a fél életét

– Huszonegy éve édesapám hozta létre az éttermet, magam is itt töltöttem eddigi életem felét. Minden ide kötött. Szépen kialakult a vendégkörünk, amiért nagyon sokat kellett dolgoznunk és nagyon sok pénzt kellett beletennünk a vállalkozásba. Több elismert szakácsunk volt, remek kollégákkal dolgoztunk. De a Covid után minden megváltozott. Túl sok csalódás ért bennünket. A munkaerőhiány mindenre rányomta a bélyegét. Még azon is izgulni kellett, hogy bizonyos alkalmazottak másnap bejönnek-e dolgozni. Az utolsó fél-, egy évben már nem úgy ment a munka, amilyen színvonalon mi szerettük volna. Egy idő után úgy láttuk, nincs értelme a küzdelemnek. Amellett, hogy nem szeretnénk eltolni a felelősséget magunkról, de óriási tehetetlenséget éreztünk. A végén már voltak, akik azért nem jöttek többet, mert olyan lett a kiszolgálás, amilyen. Egy ilyen éttermet „felépíteni” nem kis munka volt, éppen ezért a szívünk szakadt meg, hogy lakat került rá, de nagy kő is esett le a szívünkről, hogy meghoztuk a döntést, mert abba is majdnem „belehaltunk”, hogy láttuk, hogyan épül le az étterem hónapról hónapra – mondta Gődér Zsolt.

A 260 négyzetméteres kávézót és éttermet, berendezéssel együtt 125 millió forintért kínálják eladásra. Érdeklődők már voltak, de komoly vevőjelölt még nem. Úgyhogy egyelőre nem tudni, mi lesz a vendéglátóhely jövője.

