Vásárhely összefogott: megvan a pénz a rákos családanya életét meghosszabbító kezelésre – videóval

Galiszné Kun Bernadett gyógyulásáért nagyon sokan fogtak össze az elmúlt néhány hétben. Vasárnap a Hódtói Sportcsarnokban szerveztek Jótékonysági Családi Napot a számára.

Sportegyesületek, és szülők fogtak össze a jótékonysági rendezvény sikeréért, Galiszné Kun Bernadett gyógyulásáért. Fotó: Kovács Erika

Tavasszal meggyógyult, de nyáron kiújultak a daganatok

A háromgyermekes vásárhelyi családanya, Galiszné Kun Bernadett legkisebb gyermeke 18 hónapos volt, amikor csomót észlelt a mellében. Kiderült, hogy mellrákja van. A gyógymódok és a pozitív életszemlélete is hozzájárult a gyógyulásához, amit öt év után, idén tavasszal mondtak ki. Csakhogy néhány hónap múlva kiújult a rák, ami nagyon agresszív és terjedő, Bernadettnek több áttétje is van. Ősz óta Detti sugárkezeléseket kapott és jelenleg is zajlik a kemoterápiás kezelése.

Bernadett barátai bukkantak rá egy németországi gyógymódra, aminek során a beteg véréből kivonják az őssejtekből származó előalakokat, amiből őr-sejteket lehet előállítani. Ezeket „megtanítják” a daganat antigénjeinek felismerésére, majd a „betanított” őrsejteket visszajuttatják a beteg szervezetébe.

A külföldi kezelés 8 millió forint, amire összejött a pénz. Detti gyógyulásáért ugyanis összefogtak az emberek, jótékonysági rendezvényeket, gyűjtéseket, árveréseket tartottak.

Vasárnap a Mozgás Központ, valamint Borbíró Andrea, Dani Annamária és Horgos Nóra önkormányzati képviselő szervezésében Jótékonysági Családi Napot rendeztek Dettiért.

Sokan álltak a jó ügy mellé

Hogy ez a nap létrejöhessen, mellénk álltak a hódmezővásárhelyi sportegyesületek. Rengetegen jelezték, hogy szívesen segítenének bennünket különféle edzésekkel, bemutatókkal. Forma-1-es szimulátort is kipróbálhatnak a gyerekek és felnőttek. Van gyereksarok, hajfonás és csillámtetkó, ezeket az anyukák szervezték. Süti- és szendvicsvásár is segíti a jótékonysági akció sikerét

– mondta az egyik főszervező, Borbíró Andrea.

Galiszné Kun Bernadett is részt vett a programon. Meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették, hogy összejöjjön a pénz a németországi kezelésre. Kiemelte, hogy a legjobb kezeléseket kapja Magyarországon, ugyanezekkel gyógyítanák az USA-ban, vagy a nyugat-európai országokban. Elismeréssel szólt a szegedi klinika és a vásárhelyi kórház onkológiai részlegeinek munkájáról.