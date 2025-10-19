2 órája
Vásárhely összefogott: megvan a pénz a rákos családanya életét meghosszabbító kezelésre – videóval
Összejött a 8 millió forint a háromgyermekes, rákbeteg hódmezővásárhelyi családanya németországi génterápiás kezelésére. Jelenleg hetente kap kemoterápiát, ha ezek a kezelések ritkulnak, akkor vághat neki az útnak. Galiszné Kun Bernadett elmondta, a dendritikus génterápia nem gyógyítja meg, de élethosszabbítást és életminőség-javítást eredményez.
Galiszné Kun Bernadett gyógyulásáért nagyon sokan fogtak össze az elmúlt néhány hétben. Vasárnap a Hódtói Sportcsarnokban szerveztek Jótékonysági Családi Napot a számára.
Tavasszal meggyógyult, de nyáron kiújultak a daganatok
A háromgyermekes vásárhelyi családanya, Galiszné Kun Bernadett legkisebb gyermeke 18 hónapos volt, amikor csomót észlelt a mellében. Kiderült, hogy mellrákja van. A gyógymódok és a pozitív életszemlélete is hozzájárult a gyógyulásához, amit öt év után, idén tavasszal mondtak ki. Csakhogy néhány hónap múlva kiújult a rák, ami nagyon agresszív és terjedő, Bernadettnek több áttétje is van. Ősz óta Detti sugárkezeléseket kapott és jelenleg is zajlik a kemoterápiás kezelése.
Bernadett barátai bukkantak rá egy németországi gyógymódra, aminek során a beteg véréből kivonják az őssejtekből származó előalakokat, amiből őr-sejteket lehet előállítani. Ezeket „megtanítják” a daganat antigénjeinek felismerésére, majd a „betanított” őrsejteket visszajuttatják a beteg szervezetébe.
A külföldi kezelés 8 millió forint, amire összejött a pénz. Detti gyógyulásáért ugyanis összefogtak az emberek, jótékonysági rendezvényeket, gyűjtéseket, árveréseket tartottak.
Vasárnap a Mozgás Központ, valamint Borbíró Andrea, Dani Annamária és Horgos Nóra önkormányzati képviselő szervezésében Jótékonysági Családi Napot rendeztek Dettiért.
Sokan álltak a jó ügy mellé
Hogy ez a nap létrejöhessen, mellénk álltak a hódmezővásárhelyi sportegyesületek. Rengetegen jelezték, hogy szívesen segítenének bennünket különféle edzésekkel, bemutatókkal. Forma-1-es szimulátort is kipróbálhatnak a gyerekek és felnőttek. Van gyereksarok, hajfonás és csillámtetkó, ezeket az anyukák szervezték. Süti- és szendvicsvásár is segíti a jótékonysági akció sikerét
– mondta az egyik főszervező, Borbíró Andrea.
Galiszné Kun Bernadett is részt vett a programon. Meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, akik segítették, hogy összejöjjön a pénz a németországi kezelésre. Kiemelte, hogy a legjobb kezeléseket kapja Magyarországon, ugyanezekkel gyógyítanák az USA-ban, vagy a nyugat-európai országokban. Elismeréssel szólt a szegedi klinika és a vásárhelyi kórház onkológiai részlegeinek munkájáról.
Galiszné Kun Bernadett: Rengeteg pozitív energiát kaptam az emberektől
Szeretném, ha mindenki tisztán látna a németországi kezeléssel kapcsolatban. A dendritikus génterápia sem tud engem meggyógyítani, mert jelenleg 4-es stádiumban vagyok. A németországi kezelés élethosszabbítást és életminőség-javítást eredményez és abban segít, hogy a meglévő daganatos sejtek ne terjedjenek tovább. Már akár holnap is indulhatnék Németországba, de egyelőre hetente kapok kemoterápiát, ami most fontosabb, mint a génterápia. Amint eljutunk oda, hogy kéthetente, háromhetente kell csak a kemo, abban a pillanatban lehet indulnom
– mondta a jótékonysági rendezvényen.
Galiszné Kun Bernadett lapunk kérdésére elmondta, most sokkal jobban érzi magát, mint egy hónapja.
Négy hétig voltam kórházban. Hazaengedtek, úgyhogy most már lelkileg is feltöltődtem. Az a rengeteg pozitív energia, amit az elmúlt másfél-két hónapban kaptam az emberektől, olyan pluszt jelent, amit szavakba sem lehet foglalni és nem tudok elég hálás lenni érte. Ez egy plusz „gyógyszer” a számomra
– fogalmazott.
