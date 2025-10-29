október 29., szerda

Gyász

1 órája

Ganxsta Zolee megrendítő sorokkal búcsúzott édesanyjától, Kassai Ilonától

Október 28-án elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.

Munkatársunktól

Ganxsta Zolee Facebook-oldalán osztotta meg a szomorú hírt, miszerint édesanyja Kassai Ilona elhunyt. 

Ganxsta Zolee és anyukája
Ganxsta Zolee ezzel a képpel emlékezet meg édesanyjáról. Fotó: Facebook

Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében.

– Emlékezett meg Ganxsta Zolee.

Kassai Ilona, 1928-ban született Szegeden. Jászai Mari- és Kossuth-díjas színésznő, a magyar színház és szinkronművészet kiemelkedő alakja volt. Pályáját 1949-ben kezdte, az Állami Déryné Színház alapító tagja lett, és számos klasszikus szerepben aratott sikert. Szinkronhangként többek között Maggie Smith és Angela Lansbury magyar hangjaként ismert. Első férje Kassai János operaénekes volt, későbbi házasságából született fia Ganxsta Zolee, 97 éves korában hunyt el.

