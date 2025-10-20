2 órája
Vádat emeltek a férfi ellen, aki felfegyverkezve támadta meg az egyik ott várakozó nőt
Szikével támadt egy nőre egy férfi egy szegedi villamosmegállóban, miután szóváltásba keveredtek. A garázda elkövető ellen most vádat emelt a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség.
A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2025 májusában Szegeden, egy villamosmegállóban támadt meg egy nőt.
A vádirat szerint a férfi előbb szóváltásba keveredett a sértettel, majd ütni próbálta, ám amikor ez nem sikerült, egy szikével megvágta a nő karját. Az elkövető ezt követően életveszélyesen meg is fenyegette a megállóból elmenekülő sértettet. A többszörösen büntetett férfi jelenleg letartóztatásban van, ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság és zaklatás miatt emeltek vádat. Bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.
