Üveg és székláb is repült: kocsmai verekedés miatt áll bíróság elé a pár

Vádat emelt a Szegedi Ügyészség egy férfi és egy nő ellen, akik összeverekedtek egy szegedi kocsmában.

Garázdaság Szegeden – a pár italozás közben veszett össze egy kocsmában, a rendőrök vetettek véget a verekedésnek. Illusztráció: Karnok Csaba

A vádirat szerint a vádlottak 2025 nyarán részegedtek le egy sörözőben, ahol aztán veszekedni kezdtek, majd leöntötték egymást sörrel. Ezek után a nő egy hamutállal, majd egy üveggel is többször fejbe verte a férfit, aki megpofozta, illetve egy letört széklábbal akarta megverni párját. A veszekedésnek a kiérkező rendőrök vetettek véget.

A Szegedi Járási Ügyészség a visszaeső férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével, míg párját garázdaság vétségével vádolja. Velük szemben az ügyészség közmunka kiszabását indítványozta.

A vádlottak bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.