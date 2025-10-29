49 perce
Üveg és székláb is repült: kocsmai verekedés miatt áll bíróság elé a pár
Vádat emelt a Szegedi Ügyészség egy férfi és egy nő ellen, akik verekedésbe keveredtek egy szegedi kocsmában. A garázdaságnak a rendőrök vetettek véget.
A vádirat szerint a vádlottak 2025 nyarán részegedtek le egy sörözőben, ahol aztán veszekedni kezdtek, majd leöntötték egymást sörrel. Ezek után a nő egy hamutállal, majd egy üveggel is többször fejbe verte a férfit, aki megpofozta, illetve egy letört széklábbal akarta megverni párját. A veszekedésnek a kiérkező rendőrök vetettek véget.
A Szegedi Járási Ügyészség a visszaeső férfit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével, míg párját garázdaság vétségével vádolja. Velük szemben az ügyészség közmunka kiszabását indítványozta.
A vádlottak bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság dönt majd.
