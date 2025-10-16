október 16., csütörtök

Szabadidő, kikapcsolódás

3 órája

100 perc romantika: Balázs Pali koncerttel robban be a kisteleki gasztrofesztivál!

#gasztrofesztivál#program#étel#Kistelek és könyéke

Szombaton huszonötödször kerülnek középpontba az ételek a járási székhelyen. Ismét gasztrofesztivál Kisteleken, a sztárvendég pedig a 100 perces élő koncertet adó Balázs Pali lesz, a tőle megszokott romantikus dalokkal.

Imre Péter

A XXV. Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál, Hunagrikumok Napja szombaton 10 órától várja a Szent István térre a kikapcsolódni vágyókat. A program nem csupán a helybeliek körében népszerű, vendégek is érkeznek, hiszen a gasztrofesztivál Kisteleken kihagyhatatlan. A sztárvendég idén a 100 perces koncertet adó Balázs Pali.

Gasztrofesztivál Kisteleken
Gasztrofesztivál Kisteleken, a sztárvendég Balázs Pali lesz a rendezvényen. Illusztráció: Shutterstock

Gasztrofesztivál Kisteleken

A program 10 órakor kezdődik a megnyitóval, és Brendan atya megáldja az ételeket, ekkortól zenél a Kertbarát zenekar. A gazdag kínálatban szerepel arcfestés, kézműves foglalkozás, játszóház, a rollerpálya használata, a Cseperedő Gyermek Egyesület bemutatja a Mazsola és Tádét – az utóbbiak mind 10 órakor rajtolnak –, majd jön a Hétszínvirág Tagóvoda apróságainak fellépése. A Szenior Örömtánc Csoport szereplése után következik a rajzpályázat eredményhirdetése. A jó ebédhez a nótát Mága Ernő hegedűművész zenekara húzza, majd 13.30-tól a Kisteleki Citerazenekar szórakoztatja a kilátogató közönséget. A 14 órakor kezdődő szüreti 10 próbán ötfős csapatok vehetnek részt. Majd sorozatban a fellépők: Bábabokra Néptáncegyüttes, Mészáros János Elek operett egyvelege, id. Vándor Rudolf Fúvószenekar. Az Ízek utcája egész nemzetek ételeivel, kóstolóval várja az embereket, akárcsak a sok érdekességet, ajándéktárgyat kínáló térségi kincsek piaca, de a szervezők a kicsikről és a fiatalokról sem feledkeztek meg.

Balázs Pali koncertje

A Batyus bál és a gyerekdiszkó után a romantikus dalok hazai nagykövete, Balázs Pali 100 perces koncertje zárja a napot 20.30-tól – az elmúlt 28 év érzéseivel, élményeivel, emlékeivel –, ami része a 2025-ös, Egymás szívében című országos turnénak, ami közel ötven helyszínt jelent. Érdekesség, hogy a turné május 3-án Sándorfalván indult. – Az Egymás szívében számomra azt jelenti, hogy a közönség szeretete éltet és visz előre. Ők a szívükbe zártak engem, én pedig őket, és a 2019-es arculatváltás előtt és után is támogattak – mondta el Balázs Pali.

