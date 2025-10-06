A gondatlan gazda állatai okoztak vasúti baleset

A vádirat szerint a gazda egy Kistelek melletti területen foglalkozik állattartással. A férfi a jószágok elkerítéséről nem megfelelően gondoskodott, így azok már többször a közelben lévő vasúti sínekhez kóboroltak

A gondatlan gazda állatai okoztak balesetet. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Balesettel végződött a gazda gondatlansága

Legutóbb 2025 nyarán egy birka tévedt a vasúti sínekre, ahol a közel 100 km/órás sebességgel érkező vonat a gyors fékezés ellenére sem tudott időben megállni, és elütötte az állatot. A szerelvényen utazó több száz ember közül szerencsére senki sem sérült meg a balesetben.

A gazdával szemben a járási ügyészség közlekedés biztonsága elleni gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat. Bűnösségének kérdéséről a Szegedi Járásbíróság fog határozni.