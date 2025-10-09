2 órája
A jövő agrárszakemberei Hódmezővásárhelyen csaptak össze a gazdászversenyen – galériával, videóval
A leendő agrárszakemberek ötödik alkalommal gyűltek össze Hódmezővásárhelyen, ahol megrendezték az Agrárszakképző Intézmények V. Országos Gazdászversenyét. Tizenegy csapat mérte össze tudását és rátermettségét.
Az agrárszakképző intézmények seregszemléjének ezúttal is Vásárhely adott otthont, a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási területén. A gazdászversenyt az elmúlt négy évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár második napján rendezték meg, idén azonban a kiállítás a száj- és körömfájás vírus miatt elmaradt.
Az általános iskolásokat pályaorientációs napra várták
Most, október 9-én rendezték meg a májusban elmaradt gazdászversenyt Hódmezővásárhelyen, ami így sem lett „zártkapus” program, mivel meghívták az általános iskolák pályaválasztás előtt álló diákjait is egy interaktív pályaorientációs napra. A programot az Alföldi Agrárszakképzési Centrum szervezte, közösen a többi aggárszakképzési centrummal, a Hód-Mezőgazda ZRt.-vel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Szegedi Tudományegyetem Agrárkarával együttműködve.
Az ország minden tájáról érkeztek csapatok
Az ősz az általános és középiskolák életében már hangsúlyosan a pályaorientációról is szól. Úgy gondoltuk, hogy meghívjuk a következő generáció potenciális agrárszakembereit, hogy ők is megérezzék az agrárszakma hangulatát
– mondta Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (ASZC) főigazgatója.
Idén is tizenegy csapat nevezett az ország különböző pontjain lévő agrárszakképző intézményeiből. Minden iskolából két versenyző vett részt, a plusz egy pedig egy olyan intézményből érkezett, amelynek időközben megváltozott a fenntartója.
Gazdászverseny: Szakmai tudás és játékos feladatok
A fiatalok délelőtt szakmai tudásukat mérték össze a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, gépészet és agrárszabályozás területén. Délután olyan feladatokat oldottak meg, amelyek ügyességet, rátermettséget, találékonyságot és játékosságot igényeltek.
Ez már az ötödik rendezvényünk, így bátran mondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk. Örömmel jönnek hozzánk a fiatalok, minden évben az első hívószóra neveznek a csapatok, ami azt jelzi, igény van a gazdászversenyekre
– emelte ki Horváth József.
Gazdászverseny: Szakmai tudás és játékos feladatokFotók: Kovács Erika
Hozzátette: ha nem jön közbe újabb állatbetegség, jövőre ismét a megszokott időpontban, az Állattenyésztési Napok idején rendezik meg a versenyt.
