A jövő agrárszakemberei Hódmezővásárhelyen csaptak össze a gazdászversenyen – galériával, videóval

Az agrárszakképző intézmények seregszemléjének ezúttal is Vásárhely adott otthont, a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási területén. A gazdászversenyt az elmúlt négy évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár második napján rendezték meg, idén azonban a kiállítás a száj- és körömfájás vírus miatt elmaradt.

Egy ló testtájait is meg kellett nevezniük a csapatoknak. Fotó: Kovács Erika.

Az általános iskolásokat pályaorientációs napra várták

Most, október 9-én rendezték meg a májusban elmaradt gazdászversenyt Hódmezővásárhelyen, ami így sem lett „zártkapus” program, mivel meghívták az általános iskolák pályaválasztás előtt álló diákjait is egy interaktív pályaorientációs napra. A programot az Alföldi Agrárszakképzési Centrum szervezte, közösen a többi aggárszakképzési centrummal, a Hód-Mezőgazda ZRt.-vel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Szegedi Tudományegyetem Agrárkarával együttműködve.

Az ország minden tájáról érkeztek csapatok

Az ősz az általános és középiskolák életében már hangsúlyosan a pályaorientációról is szól. Úgy gondoltuk, hogy meghívjuk a következő generáció potenciális agrárszakembereit, hogy ők is megérezzék az agrárszakma hangulatát

– mondta Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum (ASZC) főigazgatója.

Idén is tizenegy csapat nevezett az ország különböző pontjain lévő agrárszakképző intézményeiből. Minden iskolából két versenyző vett részt, a plusz egy pedig egy olyan intézményből érkezett, amelynek időközben megváltozott a fenntartója.

Gazdászverseny: Szakmai tudás és játékos feladatok

A fiatalok délelőtt szakmai tudásukat mérték össze a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, gépészet és agrárszabályozás területén. Délután olyan feladatokat oldottak meg, amelyek ügyességet, rátermettséget, találékonyságot és játékosságot igényeltek.

Ez már az ötödik rendezvényünk, így bátran mondhatjuk, hogy hagyományt teremtettünk. Örömmel jönnek hozzánk a fiatalok, minden évben az első hívószóra neveznek a csapatok, ami azt jelzi, igény van a gazdászversenyekre

– emelte ki Horváth József.