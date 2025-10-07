Halálos baleset történt Kisteleken: figyelmetlenség okozta a tragédiát

A vádirat szerint a vádlott tavaly, egy októberi reggelen autójával hajtott Kisteleken, és figyelmetlenül közelített meg egy gyalogátkelőt. Annak ellenére sem vette észre a zebrán áthaladó nőt, hogy semmi nem takarta és a szemből jövő autók előtt már elhaladt. Ezt követően autójával elütötte a sértettet, aki a baleset következtében, a kórházban életét vesztette.

A gázolás helyszinéről készült felvétel. Fotó: Magyarország Ügyészsége

Szabadságvesztést is kiszabhatnak a gázolóra

A járási ügyészség a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Vádiratában vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása mellett a járművezetéstől való végleges hatályú eltiltás kiszabását indítványozta. A nő bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.