Negyven év után új síremléket kapott Balástya szeretett írónője – szombaton szentelik meg

Új síremlékre indult gyűjtés a közelmúltban Balástyán – erről lapunkban többször beszámoltunk. Negyven éve hunyt el az ismert balástyai parasztíró asszony, Gémes Eszter. Kultuszát és tiszteletét jelzi, hogy az ő nevét viseli a községi könyvtár. A gyűjtéssel jelenlegi sírját akarták teljesen megújítani, erre a nemes célra várta az adományokat október 5-ig a Balástyáért Közalapítvány, 361 ezer forint gyűlt össze.

Gémes Eszter új síremlékét szombaton szentelik meg a balástyai temetőben. Fotó: balastya.hu

Gémes Eszter új síremléke

Az új síremlék 500 ezer forintba került, ebből fedezett 361 ezret a citált gyűjtéssel „összekalapozott” pénz, a költségekhez huszonöten járultak hozzá adományaikkal. Kiegészítve a büdzsét, a hiányzó összeget, a 139 ezer forintot az Ujvári László polgármester vezette önkormányzat és a Balástyáért Közalapítvány tette a közösbe.

Előzmény

A történet azzal kezdődött, hogy még 2024-ben megállapodást kötött a balástyai önkormányzat arról, hogy az íróasszony sírjának állagmegóvását átvállalja a település a családtól. Mivel idővel Gémes Eszter tisztelői új síremléket szerettek volna számára állítani és részt kívántak venni annak finanszírozásában is, adománygyűjtést hirdetett a Balástyáért Közalapítvány, melynek eredményéről, sikeréről már szóltunk.

A szentelés

Mindenszentek napján, november elsején 10 órától emlékeznek a balástyai temetőben az elhunytakra, majd az ezt követő szertartáson Amanso Brendan Chika plébános elsőként Gémes Eszter új síremlékét szenteli meg, erre egyébként még más síroknál is lehetőség nyílik azon a délelőttön. Ezután Ujvári László polgármester emlékezik a község szeretett és tisztelt íróasszonyára.