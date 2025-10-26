Balástya összefogott Gémes Eszter emlékéért – itt az időpont, mikor szentelik fel az új síremléket

Új síremlékre indult gyűjtés a közelmúltban Balástyán. Az ismert balástyai parasztíró asszony, a 40 éve elhunyt Gémes Eszter – az ő nevét viseli a községi könyvtár – sírját akarták ezzel teljesen megújítani, erre a nemes célra várta az adományokat október 5-ig a Balástyáért Közalapítvány. Érkeztek is felajánlások szép számmal.

Az új síremlék méltó emléket állít Gémes Eszter parasztíró asszonynak.

361 ezer forint

Az új síremlék a kapott árajánlat alapján 500 ezer forintba kerül. A teljes összeg nem gyűlt össze az adományokból, de 361 ezer forintot „összedobott” a közel harminc adakozó – tudtuk meg Tóth Szilviától, a Gémes Eszter Községi Könyvtár vezetőjétől. Azt is ő árulta el, hogy a hiányzó összeget, a 139 ezer forintot az Ujvári László polgármester vezette önkormányzat teszi a közösbe, kiegészítve a büdzsét. A síremléket, ahogy tervezték, Halottak napján szentelik fel – tisztelegve emléke előtt.

Gémes Eszter

Veszelkáné Gémes Eszter könyveiben, írásaiban megörökítette Balástya életének olyan szakaszait, mozzanatait, a paraszti kultúra hagyományait, amelyek anélkül biztosan feledésbe merültek volna, ilyen ikonikus kötet munkásságából például a Mindig magam és a Történetek Rúzsa Sándorról. 2025-ben a 84 évesen elhunyt Gémes Eszter halálának 40 éves évfordulójára emlékezhetünk, és mint már említettük, ebből az alkalomból készül az új síremlék.

Rokonok

Amikor korábban a gyűjtésről, a kezdeményezésről írtunk, Tóth Szilvia azt is elmondta, hogy információik szerint Gémes Eszternek Balástyán már nem élnek hozzátartozói, egy szegedi unokatestvérről tudnak csupán. A család egyébként csak a jelenlegi sír állagmegóvását kérte, de a község közössége úgy döntött, új síremléket állít neki. Ez megvalósul, Halottak napján szentelik fel, és onnantól bárki ellátogathat a nyughelyéhez és méltó körülmények között emlékezhet majd rá.