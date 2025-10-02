Igazi viadal színterévé vált a Szegedi Törvényszék díszterme, megrendezték az I. VASKORY gépíróversenyt

A rendezvény a tavaly megkötött háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzített közös törekvés eredménye, a partnerek kooperációjának megvalósulása. A 20-20 Kőrösy és Vasvári tanuló 2 fős vegyes csapatokként izgalmas, játékos feladatokban mérte össze tudását a Szegedi Törvényszék Dísztermében megrendezett gépíróversenyen.

Gépíróverseny a Szegedi Törvényszék dísztermében: negyven diák vett részt a megmérettetésen. Fotó: Török János

A triumvirátus együttműködési megállapodásának eredménye a gépíróverseny

Az együttműködés célja a Szegedi Törvényszék utánpótlásának biztosítása és a gépírást tanuló diákok gyakorlati tapasztalatszerzésének elősegítése.

– A megállapodásnak egy kiemelt célja az, hogy munkaerőpiaci utánpótlásként is funkcionáljon. A Szegedi Törvényszék ennek értelmében tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít az iskola diákjainak, ezzel kiegészítve az intézmények magas színvonalú elméleti oktatását – mondta dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke.

Kreatív feladatok, elgondolkodtató feladványok

Több hónapnyi előkészület előzte meg a feladatok összeállítását, egy egész szakmai stáb alakult meg, hogy a lehető legszakmaibb feladványokat találják ki. A verseny szakmai szervezésével járó teendőit a középiskolák igazgatói és tanárai látták el, amelynek során különböző gyorsírási és másolási gyakorlatokból álló feladatsort állítottak össze.

– Egy nagyon komoly helyszínen, játékos feladatok keretei között próbálhatják ki magukat a diákok, ahol nem a versengés a lényeg – mondta Farkasné Székely Angéla, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgadasági Technikum igazgatója.