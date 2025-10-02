Tegnap, 17:55
Igazi viadal színterévé vált a Szegedi Törvényszék díszterme, megrendezték az I. VASKORY gépíróversenyt
Október 2-án, 9 órakor rendezte meg hagyományteremtő szándékkal a Szegedi Törvényszék, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum és a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum az I. VASKORY VIADAL elnevezésű gépíróversenyét.
A rendezvény a tavaly megkötött háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzített közös törekvés eredménye, a partnerek kooperációjának megvalósulása. A 20-20 Kőrösy és Vasvári tanuló 2 fős vegyes csapatokként izgalmas, játékos feladatokban mérte össze tudását a Szegedi Törvényszék Dísztermében megrendezett gépíróversenyen.
A triumvirátus együttműködési megállapodásának eredménye a gépíróverseny
Az együttműködés célja a Szegedi Törvényszék utánpótlásának biztosítása és a gépírást tanuló diákok gyakorlati tapasztalatszerzésének elősegítése.
– A megállapodásnak egy kiemelt célja az, hogy munkaerőpiaci utánpótlásként is funkcionáljon. A Szegedi Törvényszék ennek értelmében tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít az iskola diákjainak, ezzel kiegészítve az intézmények magas színvonalú elméleti oktatását – mondta dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke.
Kreatív feladatok, elgondolkodtató feladványok
Több hónapnyi előkészület előzte meg a feladatok összeállítását, egy egész szakmai stáb alakult meg, hogy a lehető legszakmaibb feladványokat találják ki. A verseny szakmai szervezésével járó teendőit a középiskolák igazgatói és tanárai látták el, amelynek során különböző gyorsírási és másolási gyakorlatokból álló feladatsort állítottak össze.
– Egy nagyon komoly helyszínen, játékos feladatok keretei között próbálhatják ki magukat a diákok, ahol nem a versengés a lényeg – mondta Farkasné Székely Angéla, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgadasági Technikum igazgatója.
Gépíróverseny SzegedenFotók: Török János
A jó hangulatú megmérettetés ünnepélyes megnyitóján dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, Farkasné Székely Angéla, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum igazgatója, valamint Kádár Blanka Julianna, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum igazgatója közösen köszöntötték a résztvevőket.
A törvényszék és a két szakközépiskola közötti együttműködés sikerét mutatja, hogy a diákoknak már a versenyt megelőző hónapokban is lehetősége volt a törvényszék által szervezett programokon részt venni, annak épületével és az ott zajló munkával megismerkedni. Fentieket meghaladóan az együttműködés szűk egy éve alatt a Szegedi Törvényszék öt igazságügyi alkalmazottat nevezett ki a két szakközépiskolában végzett tanulók közül.
Az I. VASKORY Viadal gépíró bajnokai
I. helyezett: Dobos Eszter és Tóth András
II. helyezett: Gajdán György és Börcsök Patrik
III. helyezett: Deák Viktória és Rác Szabó Fanni
