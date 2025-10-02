október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges együttműködés

51 perce

Igazi viadal színterévé vált a Szegedi Törvényszék díszterme, megrendezték az I. VASKORY gépíróversenyt

Címkék#verseny#Szegedi Törvényszék#gépírás

Október 2-án, 9 órakor rendezte meg hagyományteremtő szándékkal a Szegedi Törvényszék, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum és a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum az I. VASKORY VIADAL elnevezésű gépíróversenyét.

Kis Zoltán

A rendezvény a tavaly megkötött háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzített közös törekvés eredménye, a partnerek kooperációjának megvalósulása. A 20-20 Kőrösy és Vasvári tanuló 2 fős vegyes csapatokként izgalmas, játékos feladatokban mérte össze tudását a Szegedi Törvényszék Dísztermében megrendezett gépíróversenyen.   

gépíróverseny
Gépíróverseny a Szegedi Törvényszék dísztermében: negyven diák vett részt a megmérettetésen. Fotó: Török János

A triumvirátus együttműködési megállapodásának eredménye a gépíróverseny 

Az együttműködés célja a Szegedi Törvényszék utánpótlásának biztosítása és a gépírást tanuló diákok gyakorlati tapasztalatszerzésének elősegítése.

– A megállapodásnak egy kiemelt célja az, hogy munkaerőpiaci utánpótlásként is funkcionáljon. A Szegedi Törvényszék ennek értelmében tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít az iskola diákjainak, ezzel kiegészítve az intézmények magas színvonalú elméleti oktatását – mondta dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke. 

Kreatív feladatok, elgondolkodtató feladványok 

Több hónapnyi előkészület előzte meg a feladatok összeállítását, egy egész szakmai stáb alakult meg, hogy a lehető legszakmaibb feladványokat találják ki. A verseny szakmai szervezésével járó teendőit a középiskolák igazgatói és tanárai látták el, amelynek során különböző gyorsírási és másolási gyakorlatokból álló feladatsort állítottak össze. 

– Egy nagyon komoly helyszínen, játékos feladatok keretei között próbálhatják ki magukat a diákok, ahol nem a versengés a lényeg – mondta Farkasné Székely Angéla, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgadasági Technikum igazgatója. 

Gépíróverseny Szegeden

Fotók: Török János

A jó hangulatú megmérettetés ünnepélyes megnyitóján dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék elnöke, Farkasné Székely Angéla, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum igazgatója, valamint Kádár Blanka Julianna, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum igazgatója közösen köszöntötték a résztvevőket. 

A törvényszék és a két szakközépiskola közötti együttműködés sikerét mutatja, hogy a diákoknak már a versenyt megelőző hónapokban is lehetősége volt a törvényszék által szervezett programokon részt venni, annak épületével és az ott zajló munkával megismerkedni. Fentieket meghaladóan az együttműködés szűk egy éve alatt a Szegedi Törvényszék öt igazságügyi alkalmazottat nevezett ki a két szakközépiskolában végzett tanulók közül. 

Az I. VASKORY Viadal gépíró bajnokai 

I. helyezett: Dobos Eszter és Tóth András 

II. helyezett: Gajdán György és Börcsök Patrik

III. helyezett: Deák Viktória és Rác Szabó Fanni

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu