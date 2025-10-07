október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

33 perce

Folyamatosan újul meg a Gogol utca, végigsétáltunk rajta, hogy megmutassuk most hogy áll – fotóval, videóval

Címkék#felújítás#Gogol utca#Szeged#belváros

Kellemes, napos időben sétáltunk Szeged belvárosában. Ez magánügy lenne, de hétfőn a megújuló Gogol utca volt a korzó, azon mentünk végig, mert arra voltunk kíváncsiak, hol tart a munkákkal a kivitelező cég. A Mars tér, az Árkád felöli részen már az is kirajzolódik, hogyan néz majd ki az utca, hasonló lesz mint a Gutenberg.

Imre Péter

A Szeged központjában fekvő Gogol utca két ütemben, „faltól falig” megújul a következő hónapokban, és a tervek elkészítésénél figyelembe vették a lakossági fórumokon elhangzottakat – írtuk a munka kezdetekor február 3-án. A minta a Gutenberg utca rekonstrukciója, és azzal teljes mértékben elégedettek lehetünk. A város saját forrásból mintegy 700 millió forintot áldoz a Gogol utcára.

A szegedi Gogol utca átalakul, egy munkagép dolgozik.
A Gogol utca Árkád felőli részén már az is kirajzolódik, hogy néz majd ki amikor elkészül. Fotó: Imre Péter

Ütemek

Emlékeztetőül, a felújítás két ütemben valósul meg: az elsőben az előkészítés történt meg fakivágásokkal, ez kezdődött meg a már citált időpontban, február 3-án. A második ütemben a valós rekonstrukció került középpontba, amit a HPQ Plus Kft. végez, június 23-án startolt és jövő tavasszal zárulhat. Azóta ez is nagyüzemben zajlik, és az elképzelésekről, a tervekről korábban részletesen beszámoltunk.

Gogol utca

Kíváncsiak voltunk – gondolom olvasóink is –, hogyan halad a rekonstrukcióval a kivitelező. Jól, jó ütemben. A kellemes, napos idő ideális volt a Gogol utcai sétára. A Tisza Lajos körút felőli oldalról vágtunk neki a felfedező túrának, és az első szakaszon kizárólag a bal oldalon láthattuk munka nyomait – a jobb oldali rész a fakivágások óta szinte teljesen érintetlen –, a Jósika utcától azonban már mindkettőn dolgoztak, és megszűnt a járda. A gyalogosok is az úttesten haladva juthattak el, az autókkal egy felületen, az Árkádig. A séta során megfigyelhettük a munka folyamatát, menetét, azt hogy miként követik majd egymást a különböző feladatok.

A Gogol utca Szeged belvárosában két ütemben újul meg

Fotók: Imre Péter

Az utolsó métereken azt is láthatjuk, hogyan néz majd ki, ha teljesen elkészül, a járda ugyanis a bal oldalon már pár méteren a helyére került, képet adva a tavaszi végeredményről. Erről is mesélnek elkészített a fotók és a videók. Ha pedig a teljes képre vagyunk kíváncsiak és még a már említett határidő előtt, elég csak átsétálni a szomszédos Gutenberg utcába, annak a mintájára alakítják ki a Gogolt.

Séta

Bár a Gogol utcában dolgozók biztosan nem örülnek az ötletnek, mégis azt javasoljuk, aki teheti sétáljon el a helyszínre és nézze meg, hogy épül, szépül, alakul, ölt új ruhát Szeged belvárosának ez a fontos része. Szerintem, megér egy kis kitérőt.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu