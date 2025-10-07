Folyamatosan újul meg a Gogol utca, végigsétáltunk rajta, hogy megmutassuk most hogy áll – fotóval, videóval

A Szeged központjában fekvő Gogol utca két ütemben, „faltól falig” megújul a következő hónapokban, és a tervek elkészítésénél figyelembe vették a lakossági fórumokon elhangzottakat – írtuk a munka kezdetekor február 3-án. A minta a Gutenberg utca rekonstrukciója, és azzal teljes mértékben elégedettek lehetünk. A város saját forrásból mintegy 700 millió forintot áldoz a Gogol utcára.

A Gogol utca Árkád felőli részén már az is kirajzolódik, hogy néz majd ki amikor elkészül. Fotó: Imre Péter

Ütemek

Emlékeztetőül, a felújítás két ütemben valósul meg: az elsőben az előkészítés történt meg fakivágásokkal, ez kezdődött meg a már citált időpontban, február 3-án. A második ütemben a valós rekonstrukció került középpontba, amit a HPQ Plus Kft. végez, június 23-án startolt és jövő tavasszal zárulhat. Azóta ez is nagyüzemben zajlik, és az elképzelésekről, a tervekről korábban részletesen beszámoltunk.

Gogol utca

Kíváncsiak voltunk – gondolom olvasóink is –, hogyan halad a rekonstrukcióval a kivitelező. Jól, jó ütemben. A kellemes, napos idő ideális volt a Gogol utcai sétára. A Tisza Lajos körút felőli oldalról vágtunk neki a felfedező túrának, és az első szakaszon kizárólag a bal oldalon láthattuk munka nyomait – a jobb oldali rész a fakivágások óta szinte teljesen érintetlen –, a Jósika utcától azonban már mindkettőn dolgoztak, és megszűnt a járda. A gyalogosok is az úttesten haladva juthattak el, az autókkal egy felületen, az Árkádig. A séta során megfigyelhettük a munka folyamatát, menetét, azt hogy miként követik majd egymást a különböző feladatok.