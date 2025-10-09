Alig terem most ez a rákmegelőző vitaminbomba, pedig igazi csodaszernek tartják

– Várjuk az esőt. Amíg nincs, alig van gomba – mondta szerdán a piacon Majoros Lászlóné. Az idős asszony gyermekkora óta gombászik, már gyermekei, sőt unokái is kitanulták ezt a hobbit, melyet Lengyelországban ő a szüleitől lesett el. – Ott rengeteg gomba van és mindenki tudja, mi ehető és mi nem. Nincs is gombaszakértő, aki ellenőrizné, ki mit visz haza, mégsincsennek mérgezések – mesélte.

Katzenmayer Jánosné gombavizsgáló úgy látja, az Alföldről már nem is hoznak terményt, aki gombászik, a hegyekbe kell mennie. Fotó: Török János

Az Alföldön szinte egyáltalán nem terem most gomba

A piacra az asszony most csupán néhány fajtát, azokból is csak pár szemet tud kihozni: hiába van itt az ősz, csapadék híján nem indult még be a szezon.

A sárga gévát a Tiszaparton szedtük, az érdestinorút Kistelek környékén. De nagyon sokat kell most menni ezen a vidéken, hogy gombát találjunk, a Dunántúlon vagy nagyobb esély gombászni

– mondta.

A piac gombaszakértője, Katzenmayer Jánosné Kati úgy tapasztalja, az Alföldön szinte egyáltalán nem termett gomba az utóbbi időben.

Dóc, Balástya és Sándorfalva is jó lelőhelyek voltak, régen emiatt tele volt gombaárussal a piac. De látható, hogy mostanra már csak pár asztalnál árulnak, többen ráadásul termesztett gombát. Ma nálam hárman voltak bevizsgáltatni, amit szedtek, de mindannyian a hegyekből hozták a gombát

– mesélte szerda reggel lapunknak. Mint mondta, az Őrségbe, illetve Zala vagy Vas megyébe kell elutaznia annak, aki most szeretne gombászni.

A szegedi piacra nem hoztak mostanában gyilkos galócát az amatőr gyűjtők

Sokan választják ezt egyébként hétvégi családi programnak, van bizalom a csiperkén túl is az emberekben. Persze aki csak kedvtelésből gyűjti a gombát, nem ért hozzá és mindent, amit talál egy kosárba dobál, könnyen megjárhatja, mert ha csak egy rossz is van közte, az egészet ki kell dobni. Gyilkos galócát viszont még nem találtam senkinél. Abból állítólag Esztergomban szednek sokat

– mesélte a szakember.

A vadon növő gombák egyébként a megszokott termesztett csiperkénél jóval fűszeresebb, erőteljesebb ízűek. Akár ezeket, akár a bolti, termesztett gombát választjuk, azzal jót teszünk egészségünknek, hiszen

Gazdag antioxidánsokban és természetes antibiotikumokban, amelyek erősítik az immunrendszert, és segítenek a fertőzések elleni védekezésben

Kiemelkedő D és B vitamin forrás

Alacsony kalória-, zsír- és glükóztartalma, valamint magas rost- és telítőértéke miatt segíthet a testsúlycsökkentésben és az egészséges diétában

Hozzájárulhat a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentéséhez, és a vérrögképződés gátlásához

Kalciumtartalma révén fontos a csontok, fogak és ízületek egészségének megőrzéséhez

A benne található bioaktív vegyületek gátolhatják a fogromlást okozó baktériumok szaporodását

Mértékkel fogyasztva akár rákmegelőző is lehet

Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy kitintartalma miatt nehezen emészthető, így nagy mennyiségben könnyen megfekszi az ember gyomrát. Tanácsos tehát este nem fogyasztani és más napszakban is csak mértékkel. Fém-és vastartalma miatt a hosszútávú, rendszeres fogyasztása sem javasolt, és nyersen sem tanácsos megenni, mert nagy mennyiségben károsíthatja a májat. Erre utal legalábbis szegedi gombaszakértőnk tapasztalata, akinek kollégája évtizedeken keresztül megkóstolt minden gombát, amit ellenőrzésre hoztak számára és májbeteg lett.