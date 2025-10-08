Szegedi biológusok eredményei újraértelmezhetik a szárazföld meghódításának történetét

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN) kutatói fosszíliák és a horizontális génátvitel vizsgálatával újra kalibrálták a gombák törzsfáját. Az eredmények szerint a gombák szerepe a szárazföld meghódításában akár több százmillió évvel korábban kezdődhetett, mint korábban gondolták.

Szegedi kutatók derítettek fényt a gombák evolúciós történetére. Illusztráció: Shutterstock

A gombák már a növények előtt uralták a szárazföldet

Mivel a gombák puha, fonalas szerkezete ritkán kövesedik meg, a fosszíliák önmagukban nem adnak pontos időpontokat a diverzifikációhoz. Szánthó L. Lénárd, valamint Merényi Zsolt vezetésével a kutatók ezért a molekuláris órát horizontális génátvitelből származó „időbeli nyomokkal” kalibrálták. A módszer segítségével 17 génátadást azonosítottak, amelyek pontosították a gombák evolúciós idővonalát.

A vizsgálat szerint a ma élő gombák közös őse már 1,4–0,9 milliárd évvel ezelőtt létezett, jóval a szárazföldi növények megjelenése előtt. Ez az ősi gombák és az algák közötti hosszú együttműködés segíthette elő a szárazföldi élet kialakulását, és a gombák már ekkor kulcsszerepet játszhattak az első talajok kialakításában és az ökoszisztémák működtetésében.

A felülvizsgált idővonal új perspektívát ad a szárazföld meghódításáról, a növények nem egy kopár tájat hódítottak meg, hanem egy már gombákkal és mikroszervezetekkel alakított, élő közösséggel teli világot.