Összefogás

1 órája

Önkéntesek számolnak le a gumigyilkos növény terjedésével Kisteleken

Kisteleken hadat üzentek a királydinnyének. Szombaton áldozat lett a gumigyilkos növény: civil szervezésben önkéntesek írtották a temető környékén több helyszínen, hogy Halottak napja és Mindenszentek idején ne a defektek miatti bosszankodásról, hanem az emlékezésről szóljon a hétvége.

Imre Péter

Retteghet a gumigyilkos növény. Kisteleken hadat üzentek a királydinnyének, és az önjáró lombszívó és aprítógép bevetése után szombaton civil szervezésben tizenöt önkéntes mentesítette a város egy részét tőle. A kegyeleti témapark melletti kerékpárút két oldalán, szemben a temetőnél és bent a sírkert fő útvonalán, a zsidó temető előtt, valamint a Bezdán és Damjanich utcai játszótérnél dolgoztak.

Királydinnyét szednek a nők Kistelken, a gumigyilkos növény napjai meg vannak számlálva a településen.
A gumigyilkos növény napjai meg vannak számlálva Kisteleken. Fotó: Imre Péter

Gumigyilkos növény: Kisteleken összefogtak, hogy megállítsák a terjedését

– A kisfiam éppen hogy megtanult biciklizni, és ennek örömére azt mondtam, kerékpárral megyünk ki a temetőbe. Természetesen a királydinnye szinte azonnal kilyukasztotta a kerekét, a gumiját. Ez augusztusban történt – idézte fel az előzményeket a főszervező, Almásiné Zelei Ildikó.

Ekkor határozta el, hogy tenni kell valamit. Kezdeményezéséhez csatlakozott a Cseperedő Gyermek Egyesület és a ZöldÚton Egyesület, a kisteleki önkormányzat pedig kellékekkel és a hírveréssel segítette őket. Így jött el a királydinnyék számára végzetes szombati nap, október 25.

Megállítani az elterjedését

– Zarándoklatomon nem találkoztam ezzel a növénnyel, itt viszont nagyon sok van belőle – mondta a Lisszabontól hazáig, Balástyáig és Kistelekig 4600 kilométert gyalogló Zelei György, aki természetesen csatlakozott lánya akciójához.

Vass Rózsa, önkormányzati képviselő kesztyűvel és vödörrel kínált, invitálva, hogy csatlakozzak a királydinnye elleni kommandóhoz. Bevallom, nemet mondtam, viszont a kávét és a pogácsát elfogadtam. Abban maradtunk, legközelebb – mert lesz még rá mód – már nem vonom, nem vonhatom ki magam a munka alól.

Megmutatták, hogyan néz ki a királydinnye, miről lehet felismerni – erről a fotók is árulkodnak –, magát a növényt és tüskés, a bringásoknak sok bosszúságot okozó magját.

Balla Gábor a katolikus temetőben küzdött a királydinnye ellen, egyes sírokat méretes példányok leptek el.

Fotó: Imre Péter

– Egy vödörben legalább 1500 mag van az összeszedett növényeken, tizenöten vagyunk, és fejenként tíz vödörnyit biztosan felszedünk. Érdemes beszorozni, de még ez is csak a kezdet, ezt a munkát valószínűleg évekig folytatnunk kell – közölte Gábor, hozzátéve: az a fontos, hogy végre elkezdték.
Egy hatékony praktikát is megfigyelhettünk: a megtisztított területen még végigtapostak cipővel, aminek a talpába beleragadtak az elhullott magok. Már csak onnan kellett letakarítani.

Folytatás tavasszal, nyáron

Teára, kávéra, pogácsára, csokoládéra, sütőtökkrémlevesre megálltak egy kicsit pihenni a kegyeleti témapark fogadójában. Almásiné Zelei Ildikó ekkor árulta el: tavasszal, nyár elején megismétlik az akciót.

Ígéretem szerint akkor jön el az én időm – nem kávéval és pogival, hanem kesztyűvel és vödörrel.

