Mi került ezen a két zebrán 14 millióba? Megmutatjuk!

Mert, hogy annyiba került, és gyalogos-átkelőt létesíteni nem olcsó mulatság, de mindenképpen megéri a járókelők biztonságáért.

Nagyon fontos a településeknek a gyalogos-átkelő, de csak akkor ér valamit, ha a közlekedők betartják a szabályokat. Illusztráció: Shutterstock

Gyalogos-átkelő: Nem elég besétálni a festékboltba

Egyszer egy másik település polgármestere vezette le nekem, hogy mennyi minden szükséges ahhoz, hogy elkészüljön a zebra. Mert ez nemcsak abból áll, hogy bemegy a polgármester a festékboltba, vesz számlára egy vödör festéket, aztán az önkormányzat fizikai dolgozói meg kimennek a kijelölt helyszínre és odafestik a csíkokat.

A csíkokig sok minden történik

A gyalogos-átkelőben a csíkok kerülnek a legkevesebbe. Előzetesen felmérik, hogy hová is lehetne majdan ezeket a csíkokat festeni, sokszor forgalomszámlálás is kell, hogy mekkora szükség van rá, terveket kell készíttetni, a járdák csatlakozását is meg kell oldani, ha van ott közmű, akkor az még tovább bonyolítja és drágítja a helyzetet. Megfelelő közvilágítással is el kell látni a gyalogos-átkelőhelyet, legyártatni és kihelyezni a közlekedési táblákat, azután jöhetnek a csíkok. Mindez összeadódik és lesz belőle zebránként bő hatmillió forint.

A zebra sem mindenható

A településeknek azonban megéri zebrát készíttetni, mert jelentősen növelik a gyalogosok közlekedési biztonságát. A gyalogos-átkelő azonban nem mindenható. Tavaly ősszel például, a városban, ahol élek, történt egy halálos baleset a zebrán. Két 70 év körüli hölgy haladt át az átkelőn és a városközpont felől érkező autó 19 éves sofőrje nem vette észre őket. Akkor ment le a nap és olyan vakító volt a fénye, hogy az ember tényleg csak az orráig látott. A fiatal sofőr viszont 48 kilométer/órás sebességgel közlekedett. Az egyik asszony a helyszínen vesztette életét, a másik súlyos sérüléseket szenvedett. A vádirat most készült el, a sofőrre végrehajtandó fogházbüntetést kér az ügyészség.

A zebra tehát csak akkor vigyáz a gyalogosok biztonságára, ha a közlekedők betartják a szabályokat.