október 18., szombat

Lukács névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

42 perce

Mi került ezen a két zebrán 14 millióba? Megmutatjuk!

Címkék#biztonság#gyalogos-átkelőhely#jegyzet#önkormányzat

Biztos sokan vannak, akik emlékeznek még arra a kabaréjelenetre, hogy áll Béla (Márkus László játszotta) hajnali fél 3-kor a szobában és nézi a fotelt. Megmakacsolja magát és azt mondja a feleségének, hogy egy tapodtat sem mozdul, amíg rá nem jön, hogy „Mi került ebben a fotelban 7200 forintba?” A mondat ikonikussá vált. Most is megkérdezhetnénk, mi került a két mártélyi gyalogos-átkelőben közel 14 millió forintba?

Kovács Erika

Mert, hogy annyiba került, és gyalogos-átkelőt létesíteni nem olcsó mulatság, de mindenképpen megéri a járókelők biztonságáért.

gyalogos-átkelő
Nagyon fontos a településeknek a gyalogos-átkelő, de csak akkor ér valamit, ha a közlekedők betartják a szabályokat. Illusztráció: Shutterstock

Gyalogos-átkelő: Nem elég besétálni a festékboltba

Egyszer egy másik település polgármestere vezette le nekem, hogy mennyi minden szükséges ahhoz, hogy elkészüljön a zebra. Mert ez nemcsak abból áll, hogy bemegy a polgármester a festékboltba, vesz számlára egy vödör festéket, aztán az önkormányzat fizikai dolgozói meg kimennek a kijelölt helyszínre és odafestik a csíkokat.

A csíkokig sok minden történik

A gyalogos-átkelőben a csíkok kerülnek a legkevesebbe. Előzetesen felmérik, hogy hová is lehetne majdan ezeket a csíkokat festeni, sokszor forgalomszámlálás is kell, hogy mekkora szükség van rá, terveket kell készíttetni, a járdák csatlakozását is meg kell oldani, ha van ott közmű, akkor az még tovább bonyolítja és drágítja a helyzetet. Megfelelő közvilágítással is el kell látni a gyalogos-átkelőhelyet, legyártatni és kihelyezni a közlekedési táblákat, azután jöhetnek a csíkok. Mindez összeadódik és lesz belőle zebránként bő hatmillió forint.

A zebra sem mindenható

A településeknek azonban megéri zebrát készíttetni, mert jelentősen növelik a gyalogosok közlekedési biztonságát. A gyalogos-átkelő azonban nem mindenható. Tavaly ősszel például, a városban, ahol élek, történt egy halálos baleset a zebrán. Két 70 év körüli hölgy haladt át az átkelőn és a városközpont felől érkező autó 19 éves sofőrje nem vette észre őket. Akkor ment le a nap és olyan vakító volt a fénye, hogy az ember tényleg csak az orráig látott. A fiatal sofőr viszont 48 kilométer/órás sebességgel közlekedett. Az egyik asszony a helyszínen vesztette életét, a másik súlyos sérüléseket szenvedett. A vádirat most készült el, a sofőrre végrehajtandó fogházbüntetést kér az ügyészség.

A zebra tehát csak akkor vigyáz a gyalogosok biztonságára, ha a közlekedők betartják a szabályokat.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Jegyzet

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu