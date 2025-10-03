október 3., péntek

Nyomtalanul eltűnt a Gyevi temető keresztje

A kis kőkereszt már nincs a helyén, nemrég tűnhetett el, amire olvasónk hívta fel a figyelmünket. Szegeden, az egykori Gyevi temető területén, a mellette húzódó járdáról is jól látható helyen állt. Elmentünk a helyszínre, alaposan körbenéztünk, de nem találtunk csak egy kőrakást egykori helye közelében.

Imre Péter

Szegedi olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy az egykori Gyevi temető szélén, a József Attila sugárúthoz közeli felénél lévő kőkereszt eltűnt. Csak kisebb kőrakást találtunk volt helye közelében. Korábban még egy fából készített, frissen állított fejfa is volt a sírkert területén. Erről 2019-ben számoltunk be a Délmagyarországban – anno fénykép is készült az emlékhelyről. Elképzelhető, annak az alapja, maradéka volt az említett kőhalom. A kis kőkeresztnek, amire magam is jól emlékszem, hiszen sokszor láttam amikor arra vitt az utam, nyoma sem volt. Lehet, hogy mindkettő a telken rendszeresen sátrat verő cirkuszosok áldozatai lettek.

Gyevi temető
A kis kőkereszt sem emlékeztet már a Gyevi temető egykori helyére, csak egy kőrakást találtunk annak közelében, ahol állt. Fotó: Imre Péter

A Gyevi temető sorsa

Lapunk rendszeresen foglalkozott a Gyevi temető sorsával, mely területének egyik felén játszóteret és pihenőparkot alakítottak, a másik fele elhanyagolt és gazzal borított, a közeli lakók által kitaposott ösvények vezetnek rajta keresztül. 2011 decemberében megírtuk, hogy az 1700-as évektől temetkeztek ebbe a sírkertbe a környékbeliek. 

A városi tanács 1972-ben – más források szerint 1969-ben – záratta be, majd 2001-ben határozott felszámolásáról és az ingatlan értékesítéséről a tulajdonos felsővárosi egyházközség. 

2004-ben az OTP Ingatlan Zrt. vette meg, majd 2007-től a J. V. H. 2000 Kft. lett a gazdája, amely időközben megszűnt. Ez a tulajdonviszonyokról az utolsó információnk, viszont az állapotok arról árulkodnak, hogy gazdátlan lehet. A sírokból a csontokat Belvárosi temetőbe szállították.

Megvalósulatlan tervek

A terület hasznosítására több terv született. Álmodtak oda szupermarketet, sportuszodát, lakóparkot különböző magasságú házakkal, illetve lakás, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási és egyházi funkció is szóba jött az ötletelés során. A garázssort mindegyik elképzelésnél megtartották volna. Ezzel nincs is baj, a terveknek ez az eleme megvalósult... A környék közlekedését is szabályozták volna a beépítés függvényében.

Hová tűnhetett a kis kereszt?

A már citált kis kőkeresztre biztosan sokan emlékeznek – lehet, hogy a fából készültre is –, hiszen korábban többször tapasztaltuk, hogy pár szál virág, koszorú van a tövénél, vagy utóbbi ráakasztva. Ha olvasóink közül valaki tudja, mi lett a sorsa, illetve tud az egykori Gyevi temető területén másutt keresztről, fejfáról, valamilyen emlékhelyről, az értesítse szerkesztőségünket. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

