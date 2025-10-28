Szegedi orvosokat is érint a gyógycipős csalás ügye

A vádirat szerint gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek képviselői orvosokat vettek rá arra, hogy jogosulatlanul írjanak fel gyógycipőket olyan betegeknek, akiknek valójában nem járt volna ez a támogatás. Az így kiállított receptek alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jogtalan társadalombiztosítási támogatást fizetett ki, amivel az elkövetők több tízmillió forintos kárt okoztak az államnak.

A gyógycipős ügy egyik bizonyítéka – a hatóságok több hasonló ortopéd cipőt is lefoglaltak. Fotó: Magyarország ügyészsége.

A főügyészség hét embert, köztük három orvost, több rendbeli költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádol.

Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés, pénzbüntetés, valamint az orvosok esetében az orvosi tevékenység gyakorlásától való ideiglenes eltiltás kiszabását indítványozta.

Gyógycipős ügy: szegedi orvosok is lebuktak

Egy szegedi ortopédiai eszközöket gyártó cég 2018 és 2022 között közel 100 millió forint állami támogatást vett fel jogosulatlanul a gyógyászati segédeszközei után. A nyomozás szerint az illegális tevékenységet a cég ügyvezetője szervezte és irányította, aki három orvost is bevont az ügyletbe. Az orvosok olyan betegekre állítottak ki vényeket különböző ortopéd termékekre, akiket nem vizsgáltak meg, és akiknek nem is volt szükségük ilyen eszközökre.

A csalás célja az volt, hogy a cég minél nagyobb haszonhoz jusson az állami támogatások jogtalan visszaigénylésével. A dokumentumok alapján a gyártó és az orvosok együttműködtek a fiktív igénylésekben, amelyekkel rendszeresen visszaéltek a támogatási rendszerrel. A nyomozók több hamis receptet, elszámolást és pénzügyi iratot is lefoglaltak, amelyek megerősítették a gyanút.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy egyes szociális intézmények padlásain zsákszámra találtak felhalmozva olyan segédeszközöket, mint kerekesszékek, járókeretek, fűzők és botok. Ezek nagy része rossz minőségű volt, és a gondozottak neveit feltüntetve, de használhatatlan állapotban kerültek elő.