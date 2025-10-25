1 órája
Nemzetközi siker küszöbén a szegedi egészségügyi projekt, így segítenek a gyógyszerészek
Akár a nemzetközi színtérre is kikerülhet egy Szegeden elindult projekt. A Gyógyszerész a háznál innovációs díjat nyert, most hatékonyságát és hasznosságát mérik.
Egyedüli szegedi projektként a Gyógyszerész A Háznál kezdeményezés nyert a PilotInnCities – Smart City Innovációs Felhíváson és tesztelheti rendszerét pilot módszertannal, valós városi környezetben. A zsűri összesen öt projektet választott ki, ezek egyike a lapunkban már bemutatott és évek óta sikerrel működő gyógyszer házhozszállítás.
Újabb célcsoportot talált az egyedülálló kezdeményezés
A program lényege, hogy egy kunbajai gyógyszertárból házhoz viszik a gyógyszereket olyanoknak, akik településén nincs patika. A kis gyógyszertár ezzel betegkört akart építeni, ami eltartja gyógyszertárát, a betegek pedig jóval többet kaptak, mint egy kényelmi szolgáltatást, hiszen otthonukban a szakgyógyszerésszel beszélgetve részletes tájékoztatást kapnak arról, miért kapták az adott készítményt, hogyan kell szedni és milyen gyógyszerekkel nem lehet egyszerre alkalmazni.
– Az innovációs díjnak köszönhetően Szegeden most elindult egy egyedülálló interdiszciplináris együttműködés a szociális szféra képviselői és a gyógyszerészek között annak érdekében, hogy elérhetővé tegyük a helyes gyógyszerszedéssel kapcsolatos tanácsokat azok számára is, akik egészségi állapotuk nem tudnak gyógyszertárba menni – mesélte lapunknak Jánossy Kinga szakgyógyszerész. Az együttműködő partner a szegedi görögkatolikus Szent Rozália Szolgálat.
Három hónapig vizsgálják a Gyógyszerész a háznál projekt eredményeit
– A szolgálat gondozottjai nem tudnak gyógyszertárba menni, gyógyszerszerzésükről a szociális szférában dolgozók gondoskodnak. A projekt célja, hogy kiszűrje azokat a hibákat, melyek a megfelelő szakszemélyzet tanácsadásának hiánya miatt léphetnek fel a gyógyszerezésben – magyarázta a szakgyógyszerész.
A projektben 3 hónapig látogatják havi rendszerességgel a betegeket szakgyógyszerészek, elmagyarázzák, melyik gyógyszer miért fontos és azt is, hogyan kell azokat szedni. Azt vizsgálják, ennek hatására kiváltják-e rendszeresen a számukra felírt készítményeket, melyeket egyébként ingyenesen szállítanak ki számukra.
– A program egyik célja, hogy minél kevesebb legyen a nem hasznosuló TB hozzájárulás, vagyis hogy a támogatott áron kiváltott készítményeket a betegek végül nem szedik be. Emellett azonban azt is vizsgáljuk, hogy a patikáknak mekkora betegkört kell elérniük ahhoz, hogy megérje számukra működtetni az ingyenes gyógyszer házhozszállítást. Ezzel ugyanis komoly költségek is felmerülnek, ugyanakkor forgalomnövekedésre is számíthatnak az új ügyfélkörrel – magyarázta Jánossy Kinga.
Akár külföldre is kikerülhet a Szegedről indult modell
A projekt nemzetközi, így ha 6 hónap alatt sikerül validálni az üzleti és szakmai célkitűzéseket, más országok is átvehetik a modellt, mely Szegedről indult és hat éve sikeresen működik a városban.
