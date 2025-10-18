Gyorshajtás? Ilyen büntetésre számíthatsz 2025-ben, ha rajtakapnak

A sebességhatárok betartását mindig is szigorúan vette a rendőrség és keményen felléptek a szabályszegők ellen. Talán ennek is köszönhető, hogy csökkentek a személyi sérüléssel járó balesetek száma, azonban mégis ritka az az autós, aki még nem kapott gyorshajtásért büntetést. Hazánkban a gyorshajtókat szabálysértési vagy közigazgatási bírsággal büntetik. Az Origo most összegyűjtötte, hogy mit is kell pontosan tudni a gyorshajtási bírságokról.

Komoly összegekre rúghat a gyorshajtási bírság. Fotó: PeopleImages

Szabálysértési bírságot szabhatnak ki, ha városon belül kisebb sebességhatár átlépés történik, azaz ha 15-20 kilométer/óra közötti eltéréssel mérnek be minket 50 kilométer/órás táblánál.

A rendőrség két éve eltörölte a traffipaxokra vonatkozó mérési toleranciát, így akár 1 kilométer/órás túllépés is szankcionálható, feltéve ha a mérés után a helyszínen rendőri intézkedésre kerül sor.

Mikor büntetnek gyorshajtásért?

A törvény szerint közigazgatási bírságot akkor kaphatunk sebességtúllépésért, ha 100 kilométer/óra alatt 15 kilométer/órával vagy 100 kilométer/óra felett 20 kilométer/órával lépjük túl a megengedett sebességet.

Így például autópályán, a helyszíni rendőri intézkedést leszámítva, 20 kilométer/órás sebességtúllépéstől szankcionálnak.

A gyorshajtási bírságok

A helyszíni bírság a gyorshajtás mértékétől függően 5000 forinttól 50 000 forintig is terjedhet.

Azonban érdemes észben tartani, hogy ennél nagyobb büntetésre is számíthatunk. A hazai legkisebb büntetés tavaly nyár óta 50 000 forint, a legnagyobb pedig 468 000 forint. Ez akkor róható ki, ha például valakit 50-es táblánál 75 kilométer/óra feletti tempóval mérnek be, de a szabályok szerint akkor is 468 000 forintos büntetést postáznak, ha 100 kilométer/órás tempólimitnél vagy felette a megengedetthez képest 110 kilométer/órával gyorsabban hajt a sofőr.

A rendőrség lehetőséget ad arra, hogy a kiszabott bírságot részletekben fizessük.

50 000 forintos bírságig legfeljebb három havi részletfizetéssel,

míg az ennél magasabb összeget akár hat havi részletfizetéssel fizethetünk. Ilyen esetben kérhető fizetési halasztás is.

Fontos tudni, hogy helyszíni bírság esetén – ha aláírjuk a jegyzőkönyvet – már nincs lehetőség fellebbezésre.

Ezzel szemben a közigazgatási bírság (például a postán érkező gyorshajtási büntetés) esetében lehet élni fellebbezési joggal.

A rendőrség továbbá lehetőséget biztosít arra is, hogy megtekintsük a gyorshajtásról készült fényképet.

Ezt a rendőrség honlapján tehetjük meg, ahol a rendszám és az irat-azonosító megadásával érhető el a felvétel.