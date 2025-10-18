34 perce
Gyorshajtás? Ilyen büntetésre számíthatsz 2025-ben, ha rajtakapnak
A gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegés a magyar utakon. Sokan azonban még mindig nincsenek tisztában azzal, mekkora büntetés járhat érte. A gyorshajtási bírságok összege és a büntetőpontok száma attól függ, mennyire súlyos a szabályszegés.
A sebességhatárok betartását mindig is szigorúan vette a rendőrség és keményen felléptek a szabályszegők ellen. Talán ennek is köszönhető, hogy csökkentek a személyi sérüléssel járó balesetek száma, azonban mégis ritka az az autós, aki még nem kapott gyorshajtásért büntetést. Hazánkban a gyorshajtókat szabálysértési vagy közigazgatási bírsággal büntetik. Az Origo most összegyűjtötte, hogy mit is kell pontosan tudni a gyorshajtási bírságokról.
Szabálysértési bírságot szabhatnak ki, ha városon belül kisebb sebességhatár átlépés történik, azaz ha 15-20 kilométer/óra közötti eltéréssel mérnek be minket 50 kilométer/órás táblánál.
A rendőrség két éve eltörölte a traffipaxokra vonatkozó mérési toleranciát, így akár 1 kilométer/órás túllépés is szankcionálható, feltéve ha a mérés után a helyszínen rendőri intézkedésre kerül sor.
Mikor büntetnek gyorshajtásért?
A törvény szerint közigazgatási bírságot akkor kaphatunk sebességtúllépésért, ha 100 kilométer/óra alatt 15 kilométer/órával vagy 100 kilométer/óra felett 20 kilométer/órával lépjük túl a megengedett sebességet.
Így például autópályán, a helyszíni rendőri intézkedést leszámítva, 20 kilométer/órás sebességtúllépéstől szankcionálnak.
A gyorshajtási bírságok
A helyszíni bírság a gyorshajtás mértékétől függően 5000 forinttól 50 000 forintig is terjedhet.
Azonban érdemes észben tartani, hogy ennél nagyobb büntetésre is számíthatunk. A hazai legkisebb büntetés tavaly nyár óta 50 000 forint, a legnagyobb pedig 468 000 forint. Ez akkor róható ki, ha például valakit 50-es táblánál 75 kilométer/óra feletti tempóval mérnek be, de a szabályok szerint akkor is 468 000 forintos büntetést postáznak, ha 100 kilométer/órás tempólimitnél vagy felette a megengedetthez képest 110 kilométer/órával gyorsabban hajt a sofőr.
A rendőrség lehetőséget ad arra, hogy a kiszabott bírságot részletekben fizessük.
- 50 000 forintos bírságig legfeljebb három havi részletfizetéssel,
- míg az ennél magasabb összeget akár hat havi részletfizetéssel fizethetünk. Ilyen esetben kérhető fizetési halasztás is.
Fontos tudni, hogy helyszíni bírság esetén – ha aláírjuk a jegyzőkönyvet – már nincs lehetőség fellebbezésre.
Ezzel szemben a közigazgatási bírság (például a postán érkező gyorshajtási büntetés) esetében lehet élni fellebbezési joggal.
A rendőrség továbbá lehetőséget biztosít arra is, hogy megtekintsük a gyorshajtásról készült fényképet.
Ezt a rendőrség honlapján tehetjük meg, ahol a rendszám és az irat-azonosító megadásával érhető el a felvétel.
A gyorshajtás büntetőpontjai
Nem csak pénzbeli büntetést, de a gyorshajtásért büntetőpontokat is kiszabnak. Ez Magyarországon a sebességtúllépés mértékének függvényében 4-től 8 pontig terjedhet.
- a 15-45 kilométer/órával történő sebességátlépést 4 ponttal
- a 46-65 kilométer/órásat, amely már súlyos gyorshajtásnak számít, 6 ponttal
- az ennél magasabb sebességátlépést pedig 8 ponttal büntetik.
Azonban jó észben tartani, hogy 18 pont összegyűjtése után fél évre bevonják a jogosítványt.
Egyre több a traffiboxok
Egyre több forgalmasabb helyre telepítenek sebességmérő készülékeket, ezzel is a biztonságos közlekedést támogatva.
Idén júliusban Hódmezővásárhely két olyan forgalmi pontjára telepítettek új traffiboxokat, ahol folyamatosan problémát okoz a gyorshajtás. A traffibox nemcsak a sebességet méri, hanem még azt is látja, hogy a sofőr fékez-e a box észlelése után. Emellett forgalmat is számol majd.
