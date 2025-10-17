Szívhez szóló hagyomány egy alföldi faluban: gyümölcsfát kapnak az újszülöttek

Nagymágocson az önkormányzat különös figyelmet fordít a település legújabb lakóira. Most éppen gyümölcsfa csemetét kapnak a falu legkisebb lakói.

Gyümölcsfa csemetét kapnak a legkisebbek Nagymágocson. Archív fotó: DM

A legkisebbekre is figyelmet fordítanak

Korábban a falunapon, az utóbbi években pedig a gyermeknapi ünnepségen köszöntötték az előző egy évben született kisbabákat és szüleiket. Igazi ünnep ez a faluban, ekkor találkoznak a nagymágocsiak először együtt a legkisebb lakókkal.

Felújított gyermekintézményekbe járhatnak néhány év múlva a mostani újszülöttek

A település az intézményhálózat fejlesztésével is segíti a szülőket. Az igények szerint két minibölcsődét is létesítettek, felújították az óvodát és az iskola bővítésén is dolgoznak. Az önkormányzat anyagi támogatást is nyújt azoknak a családoknak, ahová kisgyermek érkezik.

Az elvi és anyagi tiszteletadás mellett néhány éve minden nagymágocsi újszülött gyermek családja egy gyümölcsfa csemetét is kap ajándékba az önkormányzattól.

Gyümölcsfa - A gondoskodás értéket teremt

– A gyümölcsfa nevelése a gyermek számára is felelősségvállalásra és a természethez való kötődésre taníthat. A természet gondozása, odafigyelése szó szerint meghozza gyümölcsét – írta a hivatalos Facebook oldalán Szebellédi Endre polgármestere. Idén ősszel 33 kisgyermek jogosultak gyümölcsfa csemetére, hogy milyenre, ezt maguk, a szülők választhatják ki. A facsemetéket október közepétől a Kossuth utca 28. szám alatti Kincső Virágüzletben lehet átvenni.