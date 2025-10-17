1 órája
Szívhez szóló hagyomány egy alföldi faluban: gyümölcsfát kapnak az újszülöttek
Nem mindennapi ajándékot talált ki az önkormányzat. Idén is kapnak gyümölcsfa csemetét Nagymágocson azok a családok, ahová újszülött érkezik.
Nagymágocson az önkormányzat különös figyelmet fordít a település legújabb lakóira. Most éppen gyümölcsfa csemetét kapnak a falu legkisebb lakói.
A legkisebbekre is figyelmet fordítanak
Korábban a falunapon, az utóbbi években pedig a gyermeknapi ünnepségen köszöntötték az előző egy évben született kisbabákat és szüleiket. Igazi ünnep ez a faluban, ekkor találkoznak a nagymágocsiak először együtt a legkisebb lakókkal.
Felújított gyermekintézményekbe járhatnak néhány év múlva a mostani újszülöttek
A település az intézményhálózat fejlesztésével is segíti a szülőket. Az igények szerint két minibölcsődét is létesítettek, felújították az óvodát és az iskola bővítésén is dolgoznak. Az önkormányzat anyagi támogatást is nyújt azoknak a családoknak, ahová kisgyermek érkezik.
Az elvi és anyagi tiszteletadás mellett néhány éve minden nagymágocsi újszülött gyermek családja egy gyümölcsfa csemetét is kap ajándékba az önkormányzattól.
Gyümölcsfa - A gondoskodás értéket teremt
– A gyümölcsfa nevelése a gyermek számára is felelősségvállalásra és a természethez való kötődésre taníthat. A természet gondozása, odafigyelése szó szerint meghozza gyümölcsét – írta a hivatalos Facebook oldalán Szebellédi Endre polgármestere. Idén ősszel 33 kisgyermek jogosultak gyümölcsfa csemetére, hogy milyenre, ezt maguk, a szülők választhatják ki. A facsemetéket október közepétől a Kossuth utca 28. szám alatti Kincső Virágüzletben lehet átvenni.
