Építészet világnapja

2 órája

Postai bélyegre került a Hagymatikum, Makó ékköve most már a leveleken is ott díszeleg

Címkék#Magyar Posta Zrt#bélyeg#Hagymatikum

Az építészet világnapja alkalmából a Magyar Posta alkalmi bélyegkisív-párt adott ki. A kisívek bélyegein a kortárs hazai építészet 16 műremeke látható – köztük a Hagymatikum fürdő.

Szabó Imre

A makói Hagymatikum fürdőt is ábrázoló kisívek – azaz több azonos névértékű és tematikájú bélyegből álló sorozatok – bélyegeit Kocsis Hedvig grafikus tervezte és a Pénzjegynyomda jóvoltából láttak napvilágot az építészet világnapja alkalmából. Azt, hogy ezek mit ábrázoljanak, az Építési és Közlekedési Minisztérium javaslatai alapján döntötték el. Mint a Magyar Posta közleménye fogalmaz, a kortárs magyar építészet a magyar kultúra szerves része, kiemelkedő alkotásai méltán adnak büszkeségre okot. A bélyegkibocsátás célja, hogy egy újabb lépést tegyen a magyar építészet presztízsének és az építész szakma megbecsültségének növelése érdekében. 

Bélyegre került a Hagymatikum fürdő
A Hagymatikum fürdőt is bemutató kisívpár. Fotó: a Magyar Posta Facebook-oldala

A Hagymatikum fürdő az első

A bélyegek névértéke egyenként 390 forint. A válogatásba az Építészeti Államtitkárság javaslatára 16 olyan értékes épület került be, amelyek a közelmúltban rangos elismerésben részesültek. Többek között kastélyok, templomok, csarnokok, sportlétesítmények, de például egy metróállomás is. Ezek egy része napjainkban épült, a többi nemrégiben újult meg. Az épületek között egyetlen fürdő van, a Hagymatikum, melynek fekete-fehér látképét örökíti meg a bélyeg. Makói épület korábban még soha nem szerepelt postabélyegen. 

A kisív megjelenése alkalmából természetesen első napi boríték és emlékbélyegző is készült a gyűjtők számára.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

