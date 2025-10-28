Ettél már ma? – egy egyszerű kérdés, de sokkal több rejlik mögötte

Jó idő volt. A szegedi Indóház téri vasútállomás előtti egyik padon ültem és napoztam. Dél körül lehetett. A szomszédban két hajléktalan diskurált, nem hallgatóztam, de hallottam, mit és miről beszélnek. Azt szűrtem le belőle, nem szeretnek hajléktalan lenni. Biztos vagyok benne, ezzel mindenki így van, nem cél az utcára kerülni. Viszont alakulhat úgy az életünk. És valljuk be, bár nem tudunk róluk semmit, lenézzük őket. Becsuktam a szemem, élveztem a napsütést – a gondolataimat nem annyira –, hirtelen egy kérdés ütötte meg a fülemet: – Ettél már ma?



Nemcsak a hajléktalanok, de olykor mi is feltehetnénk egymásnak a kérdést: ettél már ma? Illusztráció: Shutterstock

Ettél már ma?

– Nem – érkezett a válasz.

– Reggel vettem magamnak tizenöt deka tepertőt és két kiflit, pár szemet és az egyik kiflit megettem, kéred a többit?

A válasz igen volt, és a megkérdezett elvette a feléje nyújtott kiflit, majd társa adogatta neki a tepertőket. – Nem sajnálom, a puhákat válogatom ki, azokat, amiket meg tudsz rágni, meg tudsz enni – magyarázta sorstársa, miközben a mellette ülő elkezdett falatozni.

A morzsák a földre hullottak, a megkínált megjegyezte: – Jó lesz a galamboknak, szeretik.

Nagyjából eddig tartott a jelenet, közben beszélgettek arról, merre vonatoznak, hová érdemes menni, hol kapnak főtt, meleg ételt. Felálltam, mentem a dolgomra.

Párizsi és sapka a hajléktalanoknál

Délután ismét az Indóház térre vitt az utam. A kosztos jött ki az állomásépületből, és a kint dohányzó társához szólt:

– Laci, gyere enni! Párizsi van – hívta.

Laci elszívta a talált dekket, bement a pályaudvarra és közösen falatozták a kenyeret és a párizsit, ami van. Pár nappal később este láttam őket az Indóház téren, hárman voltak a buszmegállóban: Laci, a padon ülő „kiflis, tepertős, párizsis” és egy harmadik, számomra ismeretlen. Újszegedre készültek, ahol ételt kaphatnak. Közben csikket szedtek, megnézték, hogy a padon hagyott pohárban, szalvétában, akad-e még hasznosítható. Nem volt.

Egyikük, ha jól emlékszem Laci, megkérdezte az ülőt: – Nem fázik a fejed?

– Nem, megszoktam – válaszolt. Erre az ismeretlen előhúzott a hátizsákjából egy sapkát és odaadta neki. Nagyon örült, mert a sapkát is meg lehet szokni. Nem akarok szájbarágósan tanulságot levonni, de tanulhatnánk tőlük.