Lángok között hunyt el a makói kórház dolgozója – összetörten gyászolják Anitát

A Hódmezővásárhelyi–Makói Egészségügyi Ellátó Központ makói telephelyén, a kazánház melletti raktárban lobbantak fel a lángok. Bár a tűzoltók gyorsan kiérkeztek és három vízsugárral eloltották a tüzet, egy dolgozó életét vesztette. A tragédia a betegellátást nem érintette.

Halálos tűz a makói kórházban: a kazánház melletti raktárban keletkezett lángokban vesztette életét Anita. Fotó: Pixel-Shot

Halálos tűz a makói kórház kazánházánál: vizsgálják Anita tragédiáját

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a tűz keletkezésének okát még vizsgálják.

A kórház főigazgatója, dr. Kallai Árpád megerősítette a történteket, és azt írta az intézmény oldalán, hogy „elhunyt munkatársunkat intézményünk saját halottjának tekinti”.

A BorsOnline beszámolója szerint az áldozat Anita volt, aki hosszú évek óta dolgozott az intézménynél. Munkatársai és a helyiek összetörten gyászolják a tragikus sorsú kolléganőt.

A rendőrség és a katasztrófavédelem is vizsgálja, mi okozhatta a tüzet. A makói kórház vezetése a vizsgálat lezárásáig további nyilatkozatot nem tesz, de részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak.