49 perce
Egy férfi eltörte élettársa állkapcsát, később halálra verte az egyik ismerősét is
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azt javasolta, hogy hagyják helyben annak a Csongrád-Csanád vármegyei férfinak a büntetését, aki előbb élettársára, majd egy ismerősére támadt.
A Szegedi Törvényszék első fokon 7 év 6 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a Csongrád-Csanád vármegyei férfit, aki 2022-ben két erőszakos cselekményt is elkövetett. Először egy szentesi kocsmában ittasan megütötte élettársát, akinek eltört az állkapcsa, majd néhány hónappal később egy albérletben halálra verte egyik ismerősét.
Ittasan halálra verte az egyik ismerősét
Az ügyészség közleményéből kiderült, hogy a férfi a második esetben több napon át együtt ivott két ismerősével, majd ittas állapotban egyikükre támadt, akit többször megütött. Az áldozat a bántalmazás során a fejét beverte egy dohányzóasztal sarkába, eszméletét vesztette, és a mentők már nem tudták megmenteni az életét. A bíróság megállapította, hogy a halál közvetlen oka a bántalmazásból eredő koponyasérülés volt.
A vádlott és védője fellebbezést nyújtott be felmentésért, illetve enyhítésért, de a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, és a kiszabott büntetés arányos. Álláspontjuk alapján nincs ok a büntetés enyhítésére, így az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.
