Tárgyalás

49 perce

Egy férfi eltörte élettársa állkapcsát, később halálra verte az egyik ismerősét is

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség azt javasolta, hogy hagyják helyben annak a Csongrád-Csanád vármegyei férfinak a büntetését, aki előbb élettársára, majd egy ismerősére támadt.

Delmagyar.hu

A Szegedi Törvényszék első fokon 7 év 6 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a Csongrád-Csanád vármegyei férfit, aki 2022-ben két erőszakos cselekményt is elkövetett. Először egy szentesi kocsmában ittasan megütötte élettársát, akinek eltört az állkapcsa, majd néhány hónappal később egy albérletben halálra verte egyik ismerősét.

A Szegedi bíróság bejárata, ahol tárgyalják a férfi ügyét, aki halálra verte az egyik ismerősét.
Halálra verte egyik ismerősét, ezért kell felelnie. Fotó: Dm

Ittasan halálra verte az egyik ismerősét

Az ügyészség közleményéből kiderült, hogy a férfi a második esetben több napon át együtt ivott két ismerősével, majd ittas állapotban egyikükre támadt, akit többször megütött. Az áldozat a bántalmazás során a fejét beverte egy dohányzóasztal sarkába, eszméletét vesztette, és a mentők már nem tudták megmenteni az életét. A bíróság megállapította, hogy a halál közvetlen oka a bántalmazásból eredő koponyasérülés volt.

A vádlott és védője fellebbezést nyújtott be felmentésért, illetve enyhítésért, de a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szerint az elsőfokú ítélet megalapozott, és a kiszabott büntetés arányos. Álláspontjuk alapján nincs ok a büntetés enyhítésére, így az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

