Porból halászlé? Kipróbáltuk a Lidl újdonságát, és őszintén: még mi is meglepődtünk

Hétfőtől korlátozott mennyiségben kapható a Lidlben a halászlé ízű zacskós leves. Pápai Péter szakács szakoktatóval, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium tanárával és két kilencedikes diákkal, a kelebiai Erdélyi Zoltán Rolanddal és a királyhalmi Fodor Mirellával készítettük el és kóstoltuk meg ezt a gasztronómiai érdekességet.

Feláldozták magukat. Pápai Péter és tanítványai a halászlé ízű zacskós leves kóstolása közben a mórahalmi szakképző iskola tankonyhájában. Fotó: Török János

Halászlé ízű zacskós leves a Lidlben, vadászni kell rá

Nem könnyű megtalálni az új halászlé ízű zacskós levest, mert kicsit elrejtették. Az egyik eladó segítségét kellett kérni, mert nem a többi zacskós leves között található, hanem hátrébb. Beszélgetésünk fültanúja, egy másik vásárló is kedvet kapott ehhez a különlegességhez, így bátran kijelenthetjük, a Lidl újdonsága nem csak az asztalnál, de már az üzlet polcainál is összehozza az embereket.

Kóstolás a mórahalmi tankonyhán

A mórahalmi iskola diákjai és tanáruk lelkesen vetették bele magukat a munkába. „Szagolj bele! Azért jön a halnak az illata” – érkeztek az első vélemények az iskola tankonyhájában. Az új zacskós halászlé – 339 forintos áron – nagy port kavart Szegeden: sokan úgy érezték, hogy a város gasztronómiai ikonja, a szegedi halászlé, veszélybe került azzal, hogy porból, egy zacskóban jelenik meg. Ennek a véleményüknek a tankonyhában dolgozók is hangot adtak, de mi ezzel nem törődtünk és megkóstoltuk az ételt.

Van ennél rosszabb is

A lé illata valóban halászlé szerű, de a fűszeres tasakba senki ne szagoljon bele, annak olyan szaga van mintha a szárított rákot morzsoltak volna bele. Erre a csomagolás figyelmeztet is. Ezek után meglepő volt, hogy a kész étel már nem ráklevesre hanem halászlére emlékezetett. A tészta ugyanolyan semmilyen műízű mint a többi smack levesben. A lényeg a lében van. Bátran kijelenthetem, hogy ma van Magyarországon olyan hely, ahol ennél rosszabb halászlevet kapni, a zacskós leves árának több mint tízszereséért.

Pillanatok alatt kész van. Fotó: Török János

A diákok és tanáruk véleménye

A tanulók és tanáruk elmondták véleményüket:

„Nem is rossz… Van benne egy sűrűség.” – mondta az egyikük, amikor a levet kóstolták.

„Picit csípős, persze. A jegyek megvannak.”

„Van neki egy ilyen műíze, nem?” – vetették fel, jelezve, hogy még ha jó is az élmény, valamelyest „feldolgozott” érzést kelt.

„De azért nagyapáddal jobbat főztök.” – mondta a szakoktató Zoltánnak, aki főzés közben megosztotta vlünk náluk, hogy készül a halászlé.

Mit mond a szakoktató, Pápai Péter?

Pápai Péter úgy fogalmazott, a Lidl zacskós halászlé nyomokban halászlé ízt tartalmaz, de ez körülbelül olyan, mint az ízesített ásványvíz. – Az agyad úgy fogja fel, mintha ettél volna másfél kiló málnát, holott nem ettél semmit – mondta. Az igazi halászlének nincs párja. Az instant verzió ugyan vállalható bizonyos keretek között, de inkább egyszeri érdekességként értékelhető mint gasztronómiai élményként.