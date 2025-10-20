október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Instant élmény

1 órája

Porból halászlé? Kipróbáltuk a Lidl újdonságát, és őszintén: még mi is meglepődtünk

Címkék#szegedi halászlé#Szegedi SZC Tóth János Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium#Lidl#zacskós leves#halászlé

Hétfőtől kapható a Lidlben ez a különlegesség, ami még sok vitát kavarhat Szegeden. A halászlé ízű zacskós leves különleges gasztronómiai kísérlet, amit a mórahalmi diákok és tanáruk is megkóstoltak. Az eredmény meglepő: nem is rossz, de az igazi bográcsos halászlé továbbra is verhetetlen.

Arany T. János

Hétfőtől korlátozott mennyiségben kapható a Lidlben a halászlé ízű zacskós leves. Pápai Péter szakács szakoktatóval, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium tanárával és két kilencedikes diákkal, a kelebiai Erdélyi Zoltán Rolanddal és a királyhalmi Fodor Mirellával készítettük el és kóstoltuk meg ezt a gasztronómiai érdekességet.

Pápai Péter és tanítványai halászlé ízű zacskós leves menüt esznek
Feláldozták magukat. Pápai Péter és tanítványai a halászlé ízű zacskós leves kóstolása közben a mórahalmi szakképző iskola tankonyhájában. Fotó: Török János

Halászlé ízű zacskós leves a Lidlben, vadászni kell rá

Nem könnyű megtalálni az új halászlé ízű zacskós levest, mert kicsit elrejtették. Az egyik eladó segítségét kellett kérni, mert nem a többi zacskós leves között található, hanem hátrébb. Beszélgetésünk fültanúja, egy másik vásárló is kedvet kapott ehhez a különlegességhez, így bátran kijelenthetjük, a Lidl újdonsága nem csak az asztalnál, de már az üzlet polcainál is összehozza az embereket.  

Kóstolás a mórahalmi tankonyhán

A mórahalmi iskola diákjai és tanáruk lelkesen vetették bele magukat a munkába. „Szagolj bele! Azért jön a halnak az illata” – érkeztek az első vélemények az iskola tankonyhájában. Az új zacskós halászlé – 339 forintos áron – nagy port kavart Szegeden: sokan úgy érezték, hogy a város gasztronómiai ikonja, a szegedi halászlé, veszélybe került azzal, hogy porból, egy zacskóban jelenik meg. Ennek a véleményüknek a tankonyhában dolgozók is hangot adtak, de mi ezzel nem törődtünk és megkóstoltuk az ételt. 

Van ennél rosszabb is

A lé illata valóban halászlé szerű, de a fűszeres tasakba senki ne szagoljon bele, annak olyan szaga van mintha a szárított rákot morzsoltak volna bele. Erre a csomagolás figyelmeztet is. Ezek után meglepő volt, hogy a kész étel már nem ráklevesre hanem halászlére emlékezetett. A tészta ugyanolyan semmilyen műízű mint a többi smack levesben. A lényeg a lében van. Bátran kijelenthetem, hogy ma van Magyarországon olyan hely, ahol ennél rosszabb halászlevet kapni, a zacskós leves árának több mint tízszereséért. 

Pillanatok alatt kész van. Fotó: Török János

A diákok és tanáruk véleménye

A tanulók és tanáruk elmondták véleményüket:

  • „Nem is rossz… Van benne egy sűrűség.” – mondta az egyikük, amikor a levet kóstolták.
  • „Picit csípős, persze. A jegyek megvannak.”
  • „Van neki egy ilyen műíze, nem?” – vetették fel, jelezve, hogy még ha jó is az élmény, valamelyest „feldolgozott” érzést kelt.
  • „De azért nagyapáddal jobbat főztök.” – mondta a szakoktató Zoltánnak, aki főzés közben megosztotta vlünk náluk, hogy készül a halászlé. 

Mit mond a szakoktató, Pápai Péter?

Pápai Péter úgy fogalmazott, a Lidl zacskós halászlé nyomokban halászlé ízt tartalmaz, de ez körülbelül olyan, mint az ízesített ásványvíz. – Az agyad úgy fogja fel, mintha ettél volna másfél kiló málnát, holott nem ettél semmit – mondta. Az igazi halászlének nincs párja. Az instant verzió ugyan vállalható bizonyos keretek között, de inkább egyszeri érdekességként értékelhető mint gasztronómiai élményként. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu