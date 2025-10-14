1 órája
Forr a hangulat a halászlé körül, csípős véleményeket fogalmaztak meg a szegediek a legjobb helyekről
A mesterséges intelligencia után most az olvasók is elmondták, hogy hol fő a legjobb halászlé Szegeden. A halászlé körül komoly vita alakult ki a közösségi oldalon, hiszen mindenkinek megvan a kedvenc csárdája. Egy biztos: a szegedi halászlé nemcsak étel, hanem hagyomány és identitás is.
Miután nemrég a mesterséges intelligencia is megpróbálta megmondani, hol fő a legjobb szegedi halászlé, olvasóink sem maradtak csendben. A közösségi oldalon rövid idő alatt parázs vita alakult ki arról, melyik csárda főzi a legjobb halászlevet. Olvasóink hozzászólásai közül válogattunk.
Hol fő a legjobb halászlé Szegeden?
„Kinek a pap, kinek a papné. Nekem az Algyői Halászcsárda halászleve az etalon” – írta Bujdosó Anna, akinek szavait sokan lájkolták.
Azonban nem mindenki értett vele egyet: Cser István például kevésbé volt elragadtatva, szerinte az algyői halászlé „iszonyúan piros és zsíros” volt legutóbbi látogatásakor.
Csárdák csatája a kommentekben
A vitát azonban nem csak az Algyői Halászcsárda körül kavarták: a Jean Reno néven kommentelő olvasónk a Roosevelt téri Halászcsárdára esküszik. Mások, mint Kovács Mária, a Kiskőrössy Halászcsárda mellett tették le a voksukat, míg Bacsa Andrásné Éva mosolyogva jegyezte meg, szerinte hol a legjobb a halászlé: „A Kiskőrössyben és az én konyhámban!”
A hazai az igazi?
Akadt, aki röviden, de határozottan fogalmazott: Fodorné Mayer Klára szerint „Jobb, mint otthon!”, mire Erdei Zoltán csak annyit írt: „Azt mi is nagyon szeretjük.”
A kommentelők között felmerült még a Fehértói Halászcsárda is, míg Matuszka József tréfásan csak ennyit írt: „Nálam...”.
A szegedi halászlé több mint étel: hagyomány
A hozzászólások alapján egy biztos: a halászlé nemcsak étel, hanem identitás és hagyomány Szegeden és környékén. Akár az AI, akár a halrajongók szava dönt, a lényeg ugyanaz marad: a jó halászlének lelke van.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Türelmet kér a Telekom – több településen is leáll a szolgáltatás