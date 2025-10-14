Forr a hangulat a halászlé körül, csípős véleményeket fogalmaztak meg a szegediek a legjobb helyekről

Miután nemrég a mesterséges intelligencia is megpróbálta megmondani, hol fő a legjobb szegedi halászlé, olvasóink sem maradtak csendben. A közösségi oldalon rövid idő alatt parázs vita alakult ki arról, melyik csárda főzi a legjobb halászlevet. Olvasóink hozzászólásai közül válogattunk.

Klasszikus szegedi halászlé gőzölög az asztalon, na de melyik a legjobb? Archív Fotó: Karnok Csaba

Hol fő a legjobb halászlé Szegeden?

„Kinek a pap, kinek a papné. Nekem az Algyői Halászcsárda halászleve az etalon” – írta Bujdosó Anna, akinek szavait sokan lájkolták.

Azonban nem mindenki értett vele egyet: Cser István például kevésbé volt elragadtatva, szerinte az algyői halászlé „iszonyúan piros és zsíros” volt legutóbbi látogatásakor.

Csárdák csatája a kommentekben

A vitát azonban nem csak az Algyői Halászcsárda körül kavarták: a Jean Reno néven kommentelő olvasónk a Roosevelt téri Halászcsárdára esküszik. Mások, mint Kovács Mária, a Kiskőrössy Halászcsárda mellett tették le a voksukat, míg Bacsa Andrásné Éva mosolyogva jegyezte meg, szerinte hol a legjobb a halászlé: „A Kiskőrössyben és az én konyhámban!”

A hazai az igazi?

Akadt, aki röviden, de határozottan fogalmazott: Fodorné Mayer Klára szerint „Jobb, mint otthon!”, mire Erdei Zoltán csak annyit írt: „Azt mi is nagyon szeretjük.”

A kommentelők között felmerült még a Fehértói Halászcsárda is, míg Matuszka József tréfásan csak ennyit írt: „Nálam...”.

A szegedi halászlé több mint étel: hagyomány

A hozzászólások alapján egy biztos: a halászlé nemcsak étel, hanem identitás és hagyomány Szegeden és környékén. Akár az AI, akár a halrajongók szava dönt, a lényeg ugyanaz marad: a jó halászlének lelke van.